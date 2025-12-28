مطار الشارقة يعزز جاهزيته لاستقبال المسافرين خلال عطلات الشتاء



أعلن مطار الشارقة عن جاهزيته الكاملة لاستقبال الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المسافرين خلال فترة عطلات الشتاء، من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات التشغيلية التي تعزز انسيابية الحركة وترتقي بجودة الخدمات المقدمة، والتأكيد على أهمية القدوم المبكر قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.

ودعا مطار الشارقة المسافرين المغادرين إلى الاستفادة من الخدمات المطورة والمتاحة، ومنها خدمة إنهاء إجراءات السفر في المدينة لمسافري العربية للطيران وتسليم الحقائب قبل التوجه للمطار، ما يمكن الركاب من التوجه مباشرة إلى منطقة مراقبة الجوازات عند الوصول إلى المطار. كما يقدم مطار الشارقة مجموعة من الخدمات التي تسهل حركة المسافرين، ومنها إجراءات السفر الذاتية ومنصات وزن الأمتعة الذاتية المتواجدة في منطقة المغادرين، وخيارات المسار السريع والبوابات الذكية، وخدمة «هلا» للمرافقة والمساعدة، إضافة إلى الخدمة الجديدة لإنهاء إجراءات السفر من المنزل لمسافري العربية للطيران وفلاي جناح، والتي تتيح إتمام جميع إجراءات السفر بسلاسة، والتوجه مباشرة إلى منطقة مراقبة جوازات السفر عند الوصول إلى المطار.

وافتتح مطار الشارقة صالة الضيافة الجديدة «استراحة الضيافة» عند المدخل الرئيس لمنطقة المغادرين لتوفير مستوى أعلى من الراحة للركاب وتلبية متطلباتهم، كما تم رفع جاهزية فرق العمل في مختلف مناطق المطار لضمان انسيابية حركة الركاب المغادرين والقادمين وتسريع العمليات خلال الفترات الأكثر ازدحاماً.

وتأتي الإجراءات في إطار جهود مطار الشارقة لرفع فعالية عملياته التشغيلية وضمان تجربة سفر سلسة في ظل النمو المستمر في أعداد المسافرين خلال موسم الشتاء.