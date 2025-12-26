«بلو إنفينيتي» تطلق حلولاً ذكية لتعزيز التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة

أعلنت مجموعة «بلو أوشن غلوبال» عن إطلاق استراتيجية جديدة لشركتها التابعة «بلو إنفينيتي»، لتعزيز توزيع علامات السلع الاستهلاكية سريعة التداول عبر منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات.

وتسعى «بلو إنفينيتي» إلى تقديم حلول شاملة بزاوية 360 درجة، تشمل كل مراحل عملية التجارة الإلكترونية بدءاً من إدراج العلامة التجارية وتوافر المنتجات، وصولاً إلى العروض الترويجية الاستراتيجية، بما يضمن وصول المنتجات الصحيحة إلى المستهلكين المناسبين في الوقت المناسب. وتعتمد الشركة على خبرة خمس سنوات في السوق، لتصبح شريكاً موثوقاً وديناميكياً للعلامات التجارية الراغبة في تنمية أعمالها الرقمية بشكل مستدام وقابل للتوسع.

وقال شهزاد أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بلو أوشن غلوبال»، إن الهدف من إطلاق الحلول هو تقديم دعم مخصص للعلامات المحلية والإقليمية والدولية، مع تزايد توجه المستهلكين نحو الشراء عبر الإنترنت.

ويشهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً متسارعاً في المنطقة، فالقيمة السوقية في الإمارات بلغت 8.8 مليارات دولار في 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 13.8 مليار دولار بحلول 2029. ويرتبط هذا النمو بتغير أنماط المستهلكين، وارتفاع استخدام الهواتف الذكية، وسهولة أنظمة الدفع الرقمية، بالإضافة إلى الطلب على التسوق المريح على مدار الساعة.

وقال روهيت سافارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بلو أوشن غلوبال»: فهم سلوك المستهلك وإعادة تصميم نموذج الأعمال لخدمتهم بشكل أفضل هو أساس نجاحنا، و«بلو إنفينيتي» تمثل الحل الأمثل لتلبية احتياجات السوق المتنامي للتجارة الرقمية.