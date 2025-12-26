184.9 مليون دولار أرباح صندوق «الإمارات ريت» في 9 أشهر

ارتفعت أرباح صندوق «الإمارت ريت» إلى 184.9 مليون دولار بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2025، قياساً بأرباح قدرها 148.3 مليون دولار تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي الربح غير المحقق من إعادة التقييم بنسبة 15%، ليصل إلى 171.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 مقابل 148.8 مليون دولار خلال الفترة المماثلة في عام 2024، بالإضافة إلى تراجع تكاليف التمويل بنسبة 57% لتصل إلى 17.3 مليون دولار مقابل 39.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.