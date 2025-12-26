مجلس الأعمال الهندي في دبي يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تجارة التجزئة

استعرض المشاركون في المؤتمر السنوي لتجارة التجزئة 2025، الذي نظمه مجلس الأعمال والمهن الهندي في غرفة تجارة دبي أخيراً، الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات بقطاع التجزئة في الإمارات والذي تبلغ قيمته 300 مليار درهم.

وجمع المؤتمر كبار قادة قطاع التجزئة، والخبراء في استراتيجيات التكنولوجيا، وصناع السياسات، حيث سلط الضوء على إسهام السلوك المتغير للمستهلكين، والاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأطر اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، في إعادة تشكيل اقتصادات التجزئة، والإنتاجية، وتفاعل المتعاملين في أنحاء المنطقة.

وقال الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي، إن سلوك المستهلك يتطور بوتيرة أسرع من نماذج الأعمال، مدفوعاً بتزايد التوقعات للسرعة والتخصيص والمصداقية. وأضاف أن تجار التجزئة الذين يخفقون في التكيف مع عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب واعتماداً على المعطيات يواجهون مخاطر عدم النمو.

واستعرض المؤتمر التوسع السريع الذي تشهده دولة الإمارات في مجال البنية التحتية للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مستشهداً بالاستثمارات الإقليمية الكبيرة في مجموعات وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء، ومجمعات بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تحول الاستراتيجية المجردة إلى قدرة تشغيلية.

وأوضح أن تبني الذكاء الاصطناعي في قطاعي التجزئة والمؤسسات يتطور عبر مراحل متدرجة، بدءاً من الاستخدام الأساسي لنماذج الذكاء الاصطناعي، مروراً بالأنظمة التي تعتمد على الوكلاء، وصولاً إلى المنصات التوليدية الواعية بالسياق، وفي هذا الصعيد، يعاد تصور أنظمة الأعمال التقليدية، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، وأنظمة إدارة علاقات المتعاملين، لتصبح أنظمة متكاملة للبيانات والرموز، حيث تسهم المعلومات الآنية والاستدلال المسرع في تعريف خلق القيمة والمرونة التشغيلية.

وأكد المتحدثون ضرورة أن يكون توجيه الذكاء الاصطناعي نحو تحقيق النتائج ومتوافقاً تماماً مع أهداف العمل، بما يضمن تحسينات ملموسة في تجربة المتعاملين، وكفاءة العمليات، وترشيد التكاليف، بدلاً من الاقتصار على المبادرات التجريبية.

ومع تسارع قطاع التجزئة في الإمارات نحو مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، أكد المؤتمر رسالة واضحة تتمثل في أن القدرة التنافسية المستدامة ستكون من نصيب المؤسسات القادرة على فهم السياق، والاستفادة من البيانات بفاعلية، وتمكين اتخاذ القرارات الذكية على نطاق واسع.