منتجعات فورسيزونز المالديف تكشف عن تجارب أجنحة راقية خاصة بموسم عطلات الشتاء والأعياد

مع اقتراب موسم الأعياد وبدء العائلات في دول مجلس التعاون الخليجي التخطيط لنهاية العام، تدعو منتجعات فورسيزونز المالديف الضيوف للاحتفال بسحر اللحظات المشتركة في بيئة فريدة تجمع بين الراحة والهدوء والأناقة. على امتداد جزيرتين استثنائيتين، كودا هورا ولاندا جيرافارو، يأخذ مفهوم العيش الفاخر معنى جديداً. سواء كان الأمر يتعلق بتجمع الأحباب حول وجبات غروب الشمس، أو الأزواج الباحثين عن عطلة هادئة، أو الأصدقاء الذين يحتفلون بلحظات حياتهم المميزة تحت نجوم ديسمبر، فإن كل فيلا وجناح في كلا الجزيرتين يتحول إلى خلفية مثالية للفرح والتواصل والاحتفال.

ملاذ عشاق المياه في فورسيزونز كودا هورا

يقع منتجع فورسيزونز المالديف في كودا هورا على جزيرة غنّاء تتمايل مع إيقاع البحر، ليحوّل حلم عشاق المحيط إلى حقيقة. يجمع هذا الملاذ العصري، الذي يستضيف ستة مواقع عالمية لركوب الأمواج ويمتد على بحيرة مرجانية خلابة، بين سهولة الحياة على الرمال الممتدة وتصميم معاصر مستوحى من الروح المعمارية للقرى المالديفية التقليدية مما يجعله الملاذ المثالي لمسافري دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن أجمل الوجهات.

كودا استيت: النقطة الأجمل في كودا هورا

يُعد هذا المكان هو الأكبر والأكثر شهرة في كودا هورا، ويشكّل خيارًا مثاليًا للعائلات الكبيرة أو مجموعات الأصدقاء، حيث يضم ثلاث فلل مستقلة متصلة ببعضها البعض عبر مساحات معيشة مفتوحة. يتميز بمسبح لا متناهي بمساحة 138 متراً مربعاً، وكبينة مطلة على البحر، وكل ذلك يحيط بشاطئ خاص يبلغ طوله 40 متراً.

الأجنحة الفاخرة فوق الماء

يتيح الجناح الفاخر فوق الماء بثلاث غرف نوم تجربة إقامة فاخرة فوق المحيط، وهو متاح بإطلالات على شروق أو غروب الشمس. يشكّل الجناح الخيار الأمثل للضيوف الباحثين عن الخصوصية والمساحات الاجتماعية على حد سواء ،وذلك بفضل شرفاته المحيطة وتراسه الواسع الذي يبلغ 278 متراً مربعاً، وتصميمه الداخلي المشرق والمثالي للترفيه.

أما جناح المياه العائلي بغرفتي نوم، فهو الملاذ المثالي للعائلات، حيث يضم مسبحاً مخصصاً للأطفال، ومدخلًا مباشراً إلى البحيرة، وشرفات خارجية واسعة تشجع على اللعب وتبادل القصص تحت النجوم. تم تصميم كل ركن في الجناح لتعزيز التواصل، سواء كان ذلك باللعب في المياه أو مشاركة وجبة الفطور عند شروق الشمس.

وبعيداً عن الأجنحة، تقدم جزيرة كودا هورا أسلوب حياة مائي متكامل. يبدأ ذلك بركوب الأمواج مع خبراء تروببك سيرف، والغوص بين حدائق المرجان، وصولاً إلى الإبحار من المرسى الخاص. وبعد أيام المغامرات، يمكن للضيوف الاسترخاء في منتجع الجزيرة الصحي أو المشاركة في برنامج “حراس المحيط” للأطفال (من عمر ثماني سنوات فأكثر)، لتجربة عملية في الحفاظ على الشعاب المرجانية.

محمية اليونسكو: فورسيزونز لاندا جيرافارو يدمج الرفاهية والحفاظ على البيئة

يقع منتجع فور سيزونز المالديف في لاندا جيرافارو ضمن محمية با أتول المالديف البيئية التابعة لليونسكو، وهو ملاذ جزيري بري يجمع ببراعة بين الرفاهية المطلقة والتعليم البيئي. حيث تتميز الجزيرة بكونها واسعة وطبيعية بكر، ما يتيح تجربة فريدة تجعل المساحة والسكينة جزءاً أساسياً من تجربة الإقامة.

يتميز هذا المجمع الفاخر بشاطئ خاص يمتد على 80 متراً، ويضم مسبحاً ضخماً أمام البحيرة بطول 20 متراً، بالإضافة إلى مساحات المعيشة الخارجية الفسيحة، كما يوجد تراس على السطح مثالي لمشروبات الغروب، والحفلات الخاصة، أو الاسترخاء تحت النجوم. هذا المجمع المواجه للمحيط مثالي للاحتفالات الكبرى أو الإقامات متعددة الأجيال، حيث يمزج ببراعة بين الأسلوب الاستوائي المريح والعزلة الراقية.

وتجمع فيلا الشاطئ الملكية بين الأصالة والحيوية، وتضم ثلاثة أجنحة تحيط بمسبح مركزي وبيت شجرة خاص، مما يجعلها مثالية لتناول الطعام مع إطلالات مرتفعة على الأفق. كما توفر الفيلا خصوصية مطلقة، بينما تضمن سهولة الوصول إلى أجواء بلو بيتش كلوب الساحلية النابضة بالحياة.

أما لعشاق الإطلالات الممتدة من الأفق إلى الأفق، يقدم جناح المياه بثلاث غرف نوم المتاح بإطلالات شروق أو غروب الشمس، قمة تجربة العيش فوق الماء. مع تراسات واسعة، وكراسي استرخاء شبه غارقة، وإطلالات بانورامية على البحر، يشكّل الجناح خياراً هادئاً للأزواج أو الأصدقاء الباحثين عن الصفاء التام.

وبصفتها رائدة في الحفاظ على البيئة البحرية، تدعو لاندا جيرافارو ضيوفها للتفاعل العميق مع عالمها الطبيعي برفقة مركز اكتشاف المحيطات الذي يعدّ فصلًا حياً حيث يمكن للضيوف المساعدة في إعادة زراعة الشعاب المرجانية، والتعرف على السلاحف المنقذة، والاستفادة من خبرات العلماء المقيمين، كما يمكن لليافعين التسجيل في برنامج “عشاق عالم البحار” للحصول على تجربة عملية ضمن واحدة من أكثر مناطق العالم تنوعاً بيولوجياً. لما بالنسبة للباحثين عن العافية فملاذ أيورما الفائز بالجوائز للعناية بالجسم والكوكب، يقدم تجربة شفاء مستوحاة من الحكمة القديمة والعلوم الحديثة.

تضمن فورسيزونز تجربة وصول سلسلة، وخيارات طعام متوفرة على مدار الساعة، ورعاية متقنة مقدمة من فريقها المتخصص، لتحظى كل لحظة من الإقامة بأقصى درجات السلاسة والراحة. سواء كنتم على الشاطئ أو تطفون فوق البحيرة، في أجواء عائلية مفعمة بالحيوية أو بعزلة هادئة، حيث تعمل منتجعات فورسيزونز المالديف على تحويل المساحات إلى ملاذات شخصية، والإقامات إلى قصص استثنائية تستحق أن تروى وتحكى.