وجهة جديدة تنضم إلى قطاع المطاعم الراقية في دبي: «نوبو ون زعبيل» يفتح أبوابه في يناير 2026

يستعد فندق «ون آند أونلي ون زعبيل» للارتقاء بمشهد المطاعم الراقية في دبي مع الافتتاح المرتقب لمطعم «نوبو ون زعبيل» في يناير 2026، ليشكّل الفصل الجديد في مسيرة علامة نوبو العالمية الشهيرة.

ويقع المطعم داخل «ذا لينك»، أطول مبنى كانتليفر في العالم، حيث سيقدّم «نوبو ون زعبيل» مزيج المطبخ الياباني الأيقوني بلمساته البيروفية المميّزة ضمن إطار درامي جديد يجمع بين الإطلالات الآسرة، والتصميم الراقي، وفلسفة نوبو الذوّاقة التي لا تخطئها العين.

داخل «نوبو ون زعبيل»، يستلهم التصميم جماله من مجموعة غنية من المواد الفاخرة ذات الملمس المميّز—خشب السنديان الأسود المصقول (black cerused oak)، والبرونز والنحاس المعالجين بالزيت، والجلد المحفور، ورخام Calacatta Cielo، وحجر Breccia Antica، إلى جانب ألواح فنية مصنوعة من المعدن السائل حسب الطلب—لتشكّل جميعها أجواء درامية راقية تعزّزها إضاءة دافئة وتفاصيل دقيقة من أوراق الذهب.

مع تحوّل الأمسيات إلى ليالٍ داخل «نوبو ون زعبيل»، تتبدّل التجربة كلياً. إذ يتحوّل البار واللاونج النابضان بالحياة إلى وجهة ليلية راقية، مدعومة بإيقاعات منتقاة يقدّمها أبرز منسّقي الموسيقى (DJs) وساعات عمل ممتدة—ليقدّم المطعم بذلك مفهوماً ليلياً مبتكراً يحمل بصمة نوبو بأسلوب لم يسبق تقديمه في أي فرع آخر حول العالم.

تُمهّد هذه الأجواء الغامرة لعرض فن نوبو الطهوي المعروف عالمياً، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأطباقه الأيقونية مثل «بلاك كود ميسو»، و«يلو تايل هالابينو»، والسوشي الشهير عالمياً، إضافة إلى لحم الواغيو الفاخر. كما سيقدّم المطعم مجموعة من الأطباق الحصرية التي تم إعدادها خصيصاً لـ «نوبو ون زعبيل» لتعكس الطابع الفريد لهذه الوجهة، مع التركيز على أطباق المشاركة للمجموعات الكبيرة، بما في ذلك «أومامي سي باس المتوسطي مع طماطم داشي بونزو»، و«أماداي بالزنجبيل وشيزو بونزو», و«تندرلوين لحم الواغيو مع ميليفوي فطر الشيتاكي وتوزاسو».

وتكتمل التجربة بلمسات مدروسة بعناية—من تشطيبات الكوارتزيت الأسود إلى تفاصيل خشب السنديان الفاتح—في مساحة صُمّمت لتعكس جوهر هوية نوبو العالمية، وتقدّم في الوقت نفسه رؤية عصرية جريئة تلائم أحدث وجهات دبي المرتقبة في عالم المطاعم الراقية.

يقع نوبو داخل ذا لينك—الجسر المعلّق الممتد على ارتفاع 230 متراً في فندق ون زعبيل—حيث ينضم إلى مجموعة استثنائية من مفاهيم المطاعم العالمية الرائدة التي تواصل تشكيل ملامح قطاع المطاعم في دبي. ويحتضن «ذا لينك» مطعم La Dame de Pic الحائز على نجمة ميشلان للشيف آن-صوفي بيك، ومطعم وبركة السباحة Tapasake الذي يجمع بين المطبخين الياباني والمتوسطي ويضم أطول مسبح إنفينيتي معلّق في دولة الإمارات، بالإضافة إلى Culinara وAelia المستوحى من أجواء الريفيرا.

وبفضل واجهته الزجاجية اللافتة، وإطلالاته البانورامية بزاوية °360، ومجموعة التجارب الراقية في عالم الضيافة والمطاعم، يرسّخ ون زعبيل مكانته كإحدى أبرز الوجهات المعمارية والذوّاقة المستقبلية في دبي.

تُعد علامة «نوبو» أيقونة عالمية مع شبكة تضم 57 مطعماً حول العالم، وقد أسّسها الشيف نوبو ماتسوهيسا بالشراكة مع روبرت دي نيرو ومايير تبر. ولا تزال نوبو حتى اليوم ترسم ملامح المطبخ الياباني العصري من خلال مزيج خالد يجمع بين التقنيات الدقيقة، والابتكار المستمر، والعرض الفني الآسر للأطباق. ومع افتتاح «نوبو ون زعبيل»، تقدّم العلامة تجربة طعام استثنائية جديدة في واحد من أكثر المشاريع طموحاً ورؤيةً في دبي.

سيفتتح نوبو وان زعبيل أبوابه في يناير 2026. يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.nobudubai.com/nobuonezaabeel للمزيد من المعلومات. وسيتم مشاركة تفاصيل إضافية قريبًا، مع الإعلان عن الموعد الرسمي لبدء الحجوزات في وقت لاحق.

مواعيد العمل وسياسة الأعمار

البار واللاونج:

· من الأحد إلى الأربعاء: 5:00 مساءً – 2:00 بعد منتصف الليل

· من الخميس إلى السبت: 5:00 مساءً – 3:00 بعد منتصف الليل

المطعم:

· من الأحد إلى الأربعاء: 6:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

· من الخميس إلى السبت: 6:00 مساءً – 12:30 بعد منتصف الليل

سياسة الأعمار

· المطعم: استقبال العائلات من 6:00 مساءً حتى 9:00 مساءً

· البار واللاونج: الدخول لمن هم 21 سنة وما فوق فقط

