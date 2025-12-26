دبي تتجه نحو إنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة

ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي مقترحاً بإنشاء منصة موحدة تخدم جميع المناطق الحرة ضمن منظومة متكاملة، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق المؤسسي، ويدعم كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، الاجتماع 33 لمجلس المناطق الحرة في دبي.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل «إكس»: ركزنا على تعزيز تكامل الجهود الحكومية ورفع الجاهزية التنظيمية، ومواصلة تطوير بيئة الأعمال في المناطق الحرة.

وأضاف سموه: شملت المناقشات مبادرات تحسين تجربة المستثمرين، ومقترح إنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة، واستراتيجية دبي اللانقدية، إلى جانب استعراض مسيرة الإنجاز الأربعينية للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ودورها في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

واستعرض المجلس سبل تعزيز التعاون في إطار دعم تكامل الجهود، وتسهيل مزاولة الأعمال في المناطق الحرة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز كفاءة الإجراءات.

وناقش المجلس دعم الامتثال، وتعزيز جاهزية المناطق الحرة، في ضوء التنسيق المرتبط بتقييم ملف مجموعة العمل المالي «فاتف»، لإجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لكل الأنشطة والكيانات الاعتبارية، بهدف اتخاذ تدابير العناية الواجب استيفاؤها للحد من تأثيرها، وانعكاسها على المخاطر، وأيضاً عرض مركز الأمن الاقتصادي دبي، التحديات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية للشركات المرخصة.

