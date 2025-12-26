دبي تتجه نحو إنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة

وأضاف سموه: شملت المناقشات مبادرات تحسين تجربة المستثمرين، ومقترح إنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة، واستراتيجية دبي اللانقدية، إلى جانب استعراض مسيرة الإنجاز الأربعينية للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ودورها في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
واستعرض المجلس سبل تعزيز التعاون في إطار دعم تكامل الجهود، وتسهيل مزاولة الأعمال في المناطق الحرة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز كفاءة الإجراءات.
وناقش المجلس دعم الامتثال، وتعزيز جاهزية المناطق الحرة، في ضوء التنسيق المرتبط بتقييم ملف مجموعة العمل المالي «فاتف»، لإجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لكل الأنشطة والكيانات الاعتبارية، بهدف اتخاذ تدابير العناية الواجب استيفاؤها للحد من تأثيرها، وانعكاسها على المخاطر، وأيضاً عرض مركز الأمن الاقتصادي دبي، التحديات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية للشركات المرخصة.