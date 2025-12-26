«عنان للاستثمار» توقف سهم الشركة عن التداول

وافق مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة خلال اجتماعه، الثلاثاء، على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 21 يناير 2026، واعتماد وقف سهم الشركة عن التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المطلوبة.

وقالت الشركة، في بيان، إن المجلس وافق أيضاً على خطة العمل للشركة والاطلاع على سير مشاريع الشركة.

وقال سوق أبوظبي، في بيان، إنه تم إيقاف التداول مؤقتاً على أسهم الشركة من الساعة 13:50 بتاريخ 25 ديسمبر 2025، وحتى إشعار آخر، وذلك نظراً لإفصاح شركة عنان للاستثمار عن معلومات جوهرية تؤثر في سعر سهم الشركة.