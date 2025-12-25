جوائز نقدية وفعاليات ترفيهية شيّقة خلال مهرجان دبي للتسوق

تتواصل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان دبي للتسوق هذا العام بتجارب تجمع بين التسوق والترفيه، حيث تتنوع الفعاليات والعروض الترويجية والجوائز النقدية الأسبوعية والكبرى، وذلك خلال الفترة من 26 ديسمبر 2025 وحتى 1 فبراير 2026.

ويحظى الأطفال ببرامج ترفيهية يومية مجانية تشمل عروضاً عالمية، وفعاليات جوّالة، وورش عمل هادفة، توفّر لهم أجواء مليئة بالمرح والتسلية طوال أيام المهرجان.

كما تنتظر محبي التسوق تخفيضات كبرى تصل إلى 75% في مجموعة واسعة من المتاجر المشاركة في "ميركاتو"، ما يمنح الزوار فرصة الاستفادة من عروض متنوعة على مدار فترة المهرجان.

وسيتمكن المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في المراكز المشاركة من الدخول في السحوبات الأسبوعية على جوائز نقدية بقيمة 10,000 درهم، إضافة إلى فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 30,000 درهم نقداً، وذلك عبر تحميل تطبيق «بريفيليج بلاس» ومسح إيصالات الشراء.

ويقدّم مهرجان دبي للتسوق هذا العام مزيجاً متكاملاً من الترفيه والتخفيضات وفرص الربح، في أجواء احتفالية تناسب جميع أفراد العائلة.