الإمارات تتصدر مستقبل تبريد مراكز البيانات في المنطقة

أكدت شركة «دايكن الإمارات» أن الدولة تتصدر مستقبل تبريد مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط. وقالت الشركة في تقرير إن الطلب المتزايد على حلول تبريد مراكز البيانات في الإمارات يأتي نتيجة التحول الرقمي المتسارع والاعتماد المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في احتياجات التبريد المتخصصة.

وأشار التقرير إلى جاذبية الإمارات كوجهة رئيسية لحلول تبريد مراكز البيانات تنبع من رؤية قيادتها واستراتيجيتها الطموحة للذكاء الاصطناعي، والتي تمكنها من خدمة نحو 30 % من سكان العالم. وأضاف أن البنية التحتية المتطورة جداً، من الطاقة إلى الأنظمة الرقمية، إلى جانب الخبرات المتوفرة والخدمات اللوجستية الفعالة والأطر التنظيمية والحوكمة الداعمة، جعلت من الإمارات بيئة مثالية لتوسعة العمليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول البنية التحتية المرتبطة بها.

وقال سامر علوية، مدير عام «دايكن الإمارات»، إن الطلب على حلول التبريد يتصاعد في مختلف القطاعات، إذ تشهد الإمارات نهضة شاملة ونمواً متسارعاً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية دول العالم. وتعمل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على تبني حلول تبريد عالية الكفاءة تلبي المتطلبات التشغيلية وتدعم أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية.

وأضاف أن السوق يشهد تحولاً كبيراً نحو أنظمة التبريد الحديثة بفضل تركيز مشغلي ومطوري مراكز البيانات على كفاءة استخدام الطاقة، وهو ما دفع «دايكن» إلى تسريع وتيرة الابتكار وتقديم حلول أكثر كفاءة في فترات زمنية أقصر، استجابة لمعايير الأداء المتزايدة في السوق.

وأشار إلى أن «دايكن»، بصفتها شركة رائدة عالمياً في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، تمتلك الجاهزية الكاملة لتلبية هذا النمو، سواء من حيث المواصفات الفنية أو سرعة التوريد أو الأنظمة المتطورة لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتبرز هذه القدرة من خلال المشاريع الناجحة التي تنفذها الشركة في الإمارات والمنطقة، والتي مكّنتها من دعم معظم الجهات الفاعلة في منظومة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الشركة تعد من أبرز مزودي حلول التبريد لمراكز البيانات عالمياً وإقليمياً ومحلياً، والسبب في ذلك قدرتها على التوسع السريع لمواكبة الطلب المتزايد. كما توفر تقنيات كفاءة تشغيلية عالية تجعلها الخيار المفضل لكبار مشغلي مراكز البيانات، إلى جانب حضورها القوي في الإمارات على مستوى ما قبل البيع والعمليات وخدمات ما بعد البيع، ما يعزز مكانتها كمزود موثوق للحلول في البيئات الحرجة. وفي ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، فإن مراكز البيانات تعد من أكثر المرافق استهلاكاً للطاقة، ما يجعل كفاءة أنظمة التبريد عاملاً حاسماً.