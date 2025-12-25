«مصدر» إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً عالمياً 2025

عززت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال عام 2025 مكانتها العالمية كإحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً، عبر مساهمتها الفاعلة في تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة وتبني تقنيات متطورة تعزز النمو المستدام، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز مزيج الطاقة وتنويع مصادرها. وشهد هذا العام إنجازات بارزة للشركة، حيث عززت استثماراتها في مجموعة من المشاريع الكبرى حول العالم، وأبرمت سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تأتي في إطار تطلعات الشركة لزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

محطة مهمة

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» إن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة «مصدر» الممتدة على مدار عشرين عاماً، حيث واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز حضورنا في الأسواق العالمية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع حلول الطاقة النظيفة في مقدمة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأشار الرمحي إلى أن «مصدر» حققت خلال هذا العام سلسلة من الإنجازات المهمة، التي تواكب تنامي الطلب العالمي على الطاقة، شملت الاستثمار في مشاريع رائدة تدعم العصر الرقمي وبناء منظومة طاقة متطورة للمستقبل، كما استطاعت خلال عام 2025 توسيع محفظة شراكاتها الاستراتيجية مع شركاء دوليين بارزين، مرسخة دورها المحوري في قطاع الطاقة العالمي.

مرحلة جديدة

وشهد عام 2025 إطلاق «مصدر» لمشروع رائد يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، حيث تم وضع حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم في أبوظبي، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين، ليوفِّر 1 جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً.

ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط / ساعي، وهو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التقنية على مستوى العالم. وفي الشارقة، تم تدشين محطة «سنا» للطاقة الشمسية التي تعد الأولى من نوعها في الإمارة وتمتد على مساحة 850 ألف متر مربع في مجمع الصجعة للغاز.

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت «مصدر»، عن فوزها بتطوير محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في منطقتي نجران وجازان بالسعودية، وذلك ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة.

وشهد شهر سبتمبر الماضي توقيع «نماء لشراء الطاقة والمياه» اتفاقية مع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» ويضم شركة «شركاء الخضراء» وشركة «كوريا ميدلاند باور المحدودة» (كوميبو)، وشركة «أوكيو للطاقة البديلة»، الشركة العمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لتطوير مشروع «عبري للطاقة الشمسية-المرحلة الثالثة»، أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواطعلى مستوى المرافق مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعي في سلطنة عُمان.

كما وسعت «مصدر» خلال عام 2025 محفظة مشاريعها المتنامية في أوزبكستان، حيث بدأ التشغيل التجاري في سبتمبر الماضي لأربعة مشاريع تابعة للشركة تشمل محطة زرافشان لطاقة الرياح إلى جانب مشروعي جيزاخ وسمرقند للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى مشروع نور بخارى للطاقة الشمسية الكهروضوئية المزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة.. إضافة إلى مشروع «غوزار» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، ومزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميجاواط / ساعي. وسيسهم المشروع، المقرر أن يدخل حيز التشغيل خلال عام 2027، في تزويد 60 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي أكثر من 400 ألف طن من الانبعاثات.

كما وقعت «مصدر» اتفاقية لخدمات تخزين الطاقة بالبطاريات مع شركة «جي أس سي أوزينيرجوسوتيش»، وهي شركة مساهمة مملوكة للحكومة الأوزبكية، وذلك في إطار تطوير مشروع «زرافشان» الذي يعد أكبر مشروع مستقل لنظام بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.

وأعلنت «مصدر» في أكتوبر الماضي عن استكمال استحواذها على حصة قدرها 49.99% في محفظة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم إماراتي (368 مليون يورو)، وتضم أربعة مشاريع لمحطات طاقة شمسية قيد التشغيل، وذلك من شركة «إنيل جرين باور إسبانيا» التابعة لشركة «إنديسا»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الكهرباء بإسبانيا. وتشمل هذه الصفقة استثماراً لشركة «مصدر» بلغ 296 مليون درهم (69 مليون يورو)، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 493 مليون درهم إماراتي (115 مليون يورو).

وفي يوليو، أعلنت «مصدر» وشركة «إيبردرولا»، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لتطوير محطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط في المملكة المتحدة، وذلك في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع طاقة الرياح البحرية خلال هذا العقد.

وشملت الصفقة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 16.4 مليار درهم (3.6 مليارات جنيه إسترليني / 4.1 مليارات يورو) شارك فيها 23 بنكاً ووكالة ائتمان الصادرات الدنماركية، وتعد واحدة من أكبر صفقات التمويل في هذا القطاع، والأكبر من نوعها بالنسبة لشركة «مصدر».

وأصدرت «مصدر»، تقرير التمويل الأخضر للعام الفائت، الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من خلال إصدارات السندات الخضراء لشركة «مصدر» وما حققته من تأثير ونتائج ملموسة.

وخلال العام الجاري رفعت وكالة «فيتش» تصنيف شركة «مصدر» الخاص بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 نقطة مما يعكس مدى التزام الشركة المستمر بالاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والأصول المستدامة، وحرصها على اعتماد الشفافية في التقارير، والتمسك بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر، أعلنت شركة «مصدر و«أو أم في»، الشركة النمساوية المتكاملة للطاقة والنفط والكيماويات، عن توقيع اتفاقية ملزمة لإنشاء شركة بهدف تمويل وبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق محللات كهربائية بقدرة 140 ميجاواط في منطقة «بروك آن دير ليثا» بالنمسا. وسيمثل هذا المشروع الرائد أحد أكبر مرافق إنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا، وقد بدأ بناء المحطة في سبتمبر 2025 ومن المتوقع أن تدخل حيّز التشغيل في عام 2027.

وفي أكتوبر، وقعت «مصدر»، وشركة «قطارات الاتحاد»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول نقل تدعم تعزيز سلسلة القيمة لمنظومة الهيدروجين الأخضر في الدولة.