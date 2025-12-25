أسهم دبي تهدئ وتيرة صعودها.. وصفقة بـ242.4 مليونًا بسوق أبوظبي

هدأت أسهم سوق دبي المالي من وتيرة صعودها على مدار الـ4 جلسات الماضية، وسط تراجع بالسيولة في ختام جلسة الخميس.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 6141.6 نقطة متراجعا 0.36%، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشيا 0.07% إلى 10031.72 نقطة.

وتصدر سهم «أمانات القابضة» ارتفاعات الشركات بسوق دبي مرتفعا 3.25%، وصعدت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3.18%، ودبي الوطنية للتأمين 3.1%، والخليج للملاحة 1.5%، ودبي الإسلامي 0.42%، فيما كانت أكثر الأسهم انخفاضا الأغذية المتحدة 8.99%، وبنك السلام- البحرين 2.28%، وتيكوم 2.06%، ودبي التجاري 1.77%.

وشهد سوق أبوظبي صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «تو بوينت زيرو» بقيمة 242.4 مليون درهم توزعت على 90.1 مليون درهم بسعر تنفيذ 2.69 درهم للسهم الواحد.