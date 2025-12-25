تحديث أوزان الشركات في المؤشر العام والإسلامي بسوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة الاثنين 22 ديسمبر 2025.

ووفقاً للتحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركة إعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنسبة 10 % لكل منهم، تلتهم هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا بنسبة 8.95 %، والإمارات للاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 6.71 %. يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ

5 % أو أكثر في رأسمال الشركة. كما أعلن السوق تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي وفق المراجعة الربع السنوية، ووفقاً للتحديث، جاء كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10 %، تليها الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 8.58 %، وإعمار للتطوير بنسبة

8.26 %. وحسب البيانات المتوفرة، أطلق سوق دبي المالي المؤشر الإسلامي في شهر أكتوبر 2019، بحيث يوفر المؤشر للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها.