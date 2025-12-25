«العالمية القابضة» تستحوذ على 70 % من «بيكو القابضة»

أعلنت الشركة العالمية القابضة استحواذها على 70 % من أسهم شركة «بيكو القابضة»، وهي شركة تكنولوجية تقدم منصة رقمية متكاملة، تهدف إلى تبسيط وأتمتة العمليات الأساسية للأعمال.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تعتبر «بيكو» من المنصات القابلة للتوسع، والمستعدة للمستقبل، التي نستثمر فيها بشكل نشط، والتي تعالج التحديات التشغيلية الحقيقية للشركات، مع الاستفادة من التكنولوجيا، لتعزيز الإنتاجية والنمو. هذا الاستحواذ يعزز محفظتنا من الخدمات الرقمية، ويدعم استراتيجيتنا في بناء شبكات قيمة متكاملة في القطاعات عالية النمو».

وقال كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيكو القابضة»: «تشكل شراكتنا مع الشركة العالمية القابضة لحظة محورية في رحلتنا. وبفضل حجم الشركة العالمية القابضة ودعمها الاستراتيجي ورؤيتها طويلة الأمد أصبح بإمكاننا تسريع الابتكار، والتوسع في أسواق جديدة، وتقديم قيمة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم».

وتأتي الصفقة في سياق سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، التي أنجزتها الشركة العالمية القابضة، خلال الأشهر الستة الماضية، ويعزز استحواذ الشركة على «بيكو القابضة» محفظتها العالمية، ويؤكد التزامها بدعم الشركات، التي تمكن المشاركة الاقتصادية، والكفاءة التشغيلية، والنمو المستدام عبر الأسواق المتنوعة. وتعد «بيكو» منصة رقمية شاملة، صممت خصيصاً لمساعدة الشركات على تبسيط عملياتها المالية والإدارية، من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام.