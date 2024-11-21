مركز دبي للسلع و«بايبت» يختتمان «هاكاثون الويب 3»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وبورصة الأصول المشفرة العالمية (بايبت)، عن اختتام فعاليات النسخة الثانية من بطولة الهاكاثون الأكبر من نوعها لابتكارات الويب 3 (Web3) في منطقة الشرق الأوسط.

شهد هذا الحدث توزيع جوائز مجموعها 160.000 دولار، وتنافس فيه 15 فريقاً من شركات التكنولوجيا الناشئة الأكثر ابتكاراً بمجال الويب 3 في تطوير حلول تقنية مبتكرة لمجموعة من التحديات في بعض المجالات الأكثر أهمية في القطاع بما فيها الترميز، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للويب 3، وبروتوكولات المعرفة الصفرية، والهوية الرقمية، وشبكات البنية التحتية الأساسية المادية اللا مركزية.

وتم اختيار المشاريع الخمسة عشر المشاركة في الهاكاثون بعناية تامة لقدرتها الواعدة على تطوير حلول فعالة لتحديات حقيقية في القطاع، وابتكار تطبيقات عملية ملموسة من شأنها أن تحدث تأثيراً واسع النطاق. وقامت لجنة التحكيم بتقييم المشاريع المشاركة على أساس الإبداع، والتنفيذ الفني، والجوانب العملية، والإمكانات التجارية، والتأثير، مع التركيز بصورة خاصة على مدى فعالية كل مشروع في معالجة التحديات الحقيقية.

وفازت في الهاكاثون خمسة مشاريع أظهرت براعة فنية عالية في مجالاتها، وهي:

1. كيلب مي «KelpMe» - يُعد نظام كيلب «KELP» (حماية من فقدان المفاتيح) حلاً قائماً على تقنية البلوك تشين مصمماً لمعالجة مشكلة فقدان المفاتيح الخاصة والتحويلات الخاطئة التي قد تؤدي إلى فقدان دائم للأصول. يوفر النظام آلية استرداد تفاعلية كاملة، تتيح للمستخدمين استعادة أصولهم حتى بعد فقدان المفتاح، دون الحاجة إلى إجراءات نسخ احتياطي مسبقة. (الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، اليونان)

2. تريبا «Trepa» - تريبا هو تطبيق يعمل على منصة تيليجرام يتيح للمستخدمين توقع آراء الأغلبية حول أي موضوع من خلال مجمعات التوقعات السهلة. يمكن للمستخدمين استثمار الرموز الرقمية، والتوافق مع الإجماع، وكسب المكافآت. يعمل التطبيق على بلوك تشين تون «TON» لضمان مشاركة آمنة وشفافة ومنخفضة التكلفة. (كوريا الجنوبية، سنغافورة)

3. شبكة مافريك «Mavryk Network» - شبكة مافريك هي بلوك تشين من الطبقة الأولى مصممة لإحداث ثورة في ملكية الأصول ودعم مجتمع الأصول الحقيقية «RWA»، الذي يبني ترميز الأصول للمستقبل. من خلال الاستفادة من ترميز الأصول الحقيقية، وتطبيقات التمويل اللا مركزي «DeFi»، والبنية التحتية القوية، تهدف مافريك إلى تحويل طريقة تفاعل الأفراد مع الأصول المرمزة واستفادتهم منها. (دبي، جبل طارق، سنغافورة، باريس، كييف، تل أبيب)

4. هايف «Hive» - تعمل هايف على بناء حل يقود اقتصاد مشاركة القدرات الحاسوبية باستخدام وحدات معالجة الرسومات «GPU» المنزلية. من خلال تمكين الأفراد من مشاركة مواردهم الحاسوبية، تستطيع هايف إضفاء طابع من الحرية على الوصول إلى التكنولوجيا. هذا التحول يتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى ويضع الإمكانات والتحكم بأيدي الناس العاديين. (أبوظبي، بلجيكا)

5. بوبين «Poppin» - بوبين هو امتداد (extension) للمتصفح يحول أي صفحة ويب إلى منصة اجتماعية، مما يتيح للمستخدمين التواصل والتفاعل مع الآخرين على صفحة الويب نفسها من خلال التعليقات والدردشات الفورية والبث الصوتي. (تركيا)

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «من خلال ابتكار حلول جديدة في مجال الترميز والذكاء الاصطناعي وبروتوكولات المعرفة الصفرية، يؤكد هاكاثون مركز دبي للسلع المتعددة و«بايبت» على ريادة دبي في مجال ابتكارات الويب 3. ومع اتساع نطاق المنافسة لتشمل 15 شركة عالمية ناشئة وارتفاع مجموع الجوائز إلى 160.000 دولار، نستقطب أفضل المواهب العالمية إلى دبي لتشجيع تطوير التطبيقات العملية وخلق تأثير ملموس. ويعد هذا الهاكاثون مثالاً رائعاً على مستوى الابتكار الذي يقدمه أعضاء مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بدعمٍ من «بايبت» وشركائنا الآخرين في القطاع، حيث نقدم إمكانات دبي الهائلة في مجال الويب 3 لخدمة القطاع بكامله».

من جانبه، قال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بايبت»: «تحتضن دبي بلا شك عدداً كبيراً من المواهب المتخصصة بتقنية الويب 3، وقد أظهرت المنافسة المحتدمة في الهاكاثون سوية عالية من الإبداع والابتكار. ونفخر بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لتطوير قدرات الويب 3 عالمياً، ونتطلع بعين التفاؤل إلى جميع المتنافسين لرؤية بصماتهم في مستقبل هذا القطاع».

يضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 600 عضو، ويوفر بيئة عمل متكاملة للشركات المتخصصة في مجال تقنيات الويب 3 والخدمات ذات القيمة المضافة المرتبطة بها، حيث يوفر كل ما تحتاجه شركات التشفير ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم وتنمية عملياتهم، مما يجعله أكبر تجمع لشركات التشفير والويب 3 في المنطقة.