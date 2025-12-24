«موانئ أبوظبي» تنال اعتماد مراكز البيانات من معهد «أب تايم»



أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، حصولها على اعتماد مراكز البيانات من المستوى الرابع،وهو أعلى تصنيف يقدمه معهد «أب تايم» العالمي ومقره نيويورك، لتكون أول شركة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية تنال هذا الاعتماد.

وقال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات، مجموعة موانئ أبوظبي: «يجسد حصولنا على اعتماد المستوى الرابع من معهد «أب تايم» ريادتنا في مجال رقمنة التجارة العالمية، وحرصنا الدائم على التميز في البنى التحتية الرقمية».

وقال مارتن مكارثي، الرئيس التنفيذي لمعهد «أب تايم»: «يعتبر الحصول على اعتماد المستوى الرابع لمراكز البيانات عملية دقيقة ومعقدة تتطلب تميزاً كبيراً في التكنولوجيا، والتزاماً عميقاً بأفضل الممارسات التشغيلية».

ويسلط الإنجاز اللافت الضوء على التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالتحول الرقمي والمرونة التشغيلية والابتكار التكنولوجي، حيث يتم منح الاعتماد من المستوى الرابع إلى مراكز البيانات المقاومة للأعطال والتي تتيح للمؤسسات التعامل مع الحوادث غير المتوقعة دون تأثر العمليات.

ويشكل مركز بيانات المجموعة الحاصل على الاعتماد العمود الفقري لبنيتها التحتية السحابية الهجينة، إذ يدعم العمليات الحيوية في أكثر من 50 دولة.

وتوظف المجموعة مركز البيانات الحاصل على اعتماد المستوى الرابع لدعم تطوير حلول متقدمة معززة بالذكاء الاصطناعي للقطاع البحري.