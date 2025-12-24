«اقتصادية الشارقة» تحصد الفئة الذهبية لأفضل بيئة عمل ملهمة



حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على الفئة الذهبية في شهادة أفضل بيئة عمل ملهمة، ضمن اعتماد Certified People First™، ويعتبر البرنامج من البرامج الحديثة التطبيق في المنطقة، والذي تمنحه المنظمة العالمية Inspiring Workplaces، وهي جهة معتمدة ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن الإنجاز يعكس الرؤية الاستراتيجية للدائرة في الاستثمار بالعنصر البشري، مشيراً إلى أن بيئة العمل الملهمة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المؤسسية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. وقال: «نؤمن في اقتصادية الشارقة بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيسي للتميز، وهذا التتويج ثمرة لنهج متكامل، يركز على تطوير الموظفين، وتحفيزهم، وتوفير بيئة عمل داعمة، تسهم في إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتحقيق أفضل النتائج».

وأكد الدكتور أحمد آل علي، نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الحصول على الفئة الذهبية جاء نتيجة تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية ومواءمة الخطط الاستراتيجية مع مؤشرات الأداء المؤسسي.

ويعتمد برنامج الاعتماد People First™ على إطار عالمي شامل لتقييم بيئة العمل، ويغطي 6 محاور رئيسية، يتم تقييمها من خلال استبيان شامل للموظفين، وتحليل دقيق لمستوى النضج المؤسسي، حيث تشمل القيادة الإيجابية، رفاه الموظف، التحفيز والانتماء، الاتصالات الداخلية والمشاركة، الابتكار وسلوكيات العمل، العدالة الوظيفية والشفافية.