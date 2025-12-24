أسهم دبي خضراء للجلسة الرابعة على التوالي

عزز مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه عند أعلى مستوى منذ مطلع أغسطس الماضي، مواصلا صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.04% أو ما يعادل 2.2 نقاط، مسجلاً 6164.03 نقطة، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والاتصالات.

وتصدر سهم «الإسمنت الوطنية» ارتفاعات سوق دبي مرتفعاً 5.12% عند 4.52 دراهم، في حين استحوذ سهم «الخليج للملاحة» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ104.5 ملايين درهم للجلسة الثانية على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم الخليج للملاحة 4.25%، واكتتاب القابضة 4.2%، وشعاع كابيتال 3.1%، وتيكوم 2.7%، وإعمار العقارية 0.70%.

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10038.30 نقطة متراجعا 0.19%.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الفجيرة الوطني 7.2%، وحياة للتأمين 6.4%، وأوراسكوم 2.97%، ورأس الخيمة العقارية 2.26%.