«القابضة» (ADQ) تعلن إتمام صفقة تمويل بقيمة 5 مليارات دولار



أعلنت «القابضة» (ADQ)، اليوم، إتمام أول صفقة تمويل مشترك لمدة 5 سنوات بقيمة 5 مليارات دولار في منطقة الصين الكبرى. وبفضل الطلب القوي من المؤسسات المالية في الصين، تجاوزت تغطية التمويل حوالي 12 مليار دولار، أي 3 أضعاف حجم الإطلاق الأصلي، البالغ 4 مليارات دولار. ونتيجة لذلك، قامت «القابضة» (ADQ) بزيادة حجم الصفقة إلى 5 مليارات دولار.

وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في «القابضة» (ADQ): «يسعدنا إتمام أول قرض مشترك لنا في منطقة الصين الكبرى والذي شهد مشاركة قوية من المؤسسات المالية الرائدة في الصين. ويعكس حجم الإقبال الثقة المستمرة بتصنيفنا الائتماني القوي، والإدارة المالية المتميزة، ونهج التمويل المنظم والمتنوع الذي تنتهجه «القابضة» في جميع معاملاتها المصرفية».

وشارك في الصفقة 6 مؤسسات تنسيق عالمية، كما حصلت «القابضة» (ADQ) على تعهدات من أكثر من 30 مؤسسة مالية رائدة في منطقة الصين الكبرى، ما يعكس مستوى التفاعل القوي للسوق مع الصفقة والاهتمام الواسع من المستثمرين.

ويعكس الطلب القوي لهذا التمويل مدى ثقة المستثمرين بالمحفظة الائتمانية لـ«القابضة» (ADQ) ومركزها المالي القوي وسمعتها الدولية المرموقة. وسيسهم القرض في تنويع مصادر التمويل لدى «القابضة» (ADQ) وتعزيز سيولتها، وتحقيق المرونة اللازمة للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة. ويمثل التسهيل الائتماني أكبر قرض لأجل محدد حتى الآن لمقترض من منطقة الشرق الأوسط تم الحصول عليه من مؤسسات مالية آسيوية، ما يعكس قدرة «القابضة» (ADQ) على الاستفادة من رؤوس الأموال المتاحة في مختلف الدول والتعاون المتزايد للبنوك والمؤسسات الآسيوية المقرضة مع الجهات المصدرة المرموقة في الإمارات.