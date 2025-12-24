"الإمارات دبي الوطني" يفوز بجائزتين لريادته في أسواق رأس المال



حصل بنك الإمارات دبي الوطني، على جائزة "أفضل شركة استثمار في الأسهم في الشرق الأوسط لعام 2025" من مجلة "إنترناشونال فاينانسينج ريفيو" (IFR)، المتخصصة في أسواق رأس المال ، كما حاز الطرح العام الثانوي لأسهم شركة "دو" والذي تولى فيه البنك مهمة أحد المنسقين الدوليين المشتركين، على جائزة "أفضل إصدار أسهم في الشرق الأوسط للعام".ويعكس الفوز ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في أسواق رأس المال الإقليمية خلال هذا العام.

التطور المستمر

وتؤكد جائزة "أفضل شركة استثمار في الأسهم للعام" على التطور المستمر الذي يشهده بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة رائدة في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث يدعم الجهات المُصدِرة في الإمارات والمنطقة ككل في الوصول إلى مصادر تمويل أوسع وأكثر تنوعاً.

وفي عام 2025، قام البنك بتنفيذ صفقات في سوقي المال في دولة الإمارات ، وتوسيع نطاق أنشطته في سوق الأسهم في السعودية، ما ساهم في دعم تدفقات الاستثمار العابرة للحدود وزيادة مشاركة المستثمرين.

حلول جديدة

وقال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال": "يجسد فوزنا بجوائز (IFR) ريادتنا كمنسق عالمي والتزامنا بدعم أسواق الأسهم الموثوقة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. ونواصل نهجنا في ابتكار حلول جديدة من خلال توفير عروض متنوعة، فضلاً عن تنفيذ صفقات معقدة لتسهيل زيادة تدفقات رأس المال في المنطقة. ومع استمرار نمو أسواق رأس المال ونضجها في دولة الإمارات ، سيواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم الابتكار وتطوير السوق والنمو الاقتصادي على المدى الطويل".

دور ريادي

وقام بنك الإمارات دبي الوطني بدور ريادي في العديد من صفقات الأسهم البارزة التي أسهمت في تعزيز ونضج الأسواق المحلية، حيث عمل كمنسق عالمي مشترك لجميع الاكتتابات العامة الأولية في الدولة لعام 2025 في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وشملت هذه الاكتتابات شركة "ألفا داتا"، أول شركة عائلية تُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ وشركة "دبي ريزيدنشال" المعروفة الآن باسم "مساكن دبي"، أول صندوق استثمار عقاري يُدرج بموجب لوائح صناديق الاستثمار العقاري الجديدة في دولة الإمارات ، وأول إدراج من نوعه منذ ثماني سنوات؛ وشركة "أليك القابضة"، أكبر اكتتاب عام أولي في قطاع الإنشاءات في الدولة. وقد أسهمت كل صفقة في إدخال نماذج أو هياكل جديدة للجهات المُصدِرة إلى السوق، ما دعم تنوع القطاعات بشكل أكبر.

وشارك بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً كأحد المنسقين الدوليين المشتركين في الطرح العام الثانوي لأسهم شركة "دو" بقيمة 3.15 مليار درهم، والذي حاز على جائزة "أفضل إصدار أسهم في الشرق الأوسط للعام". وكانت هذه الصفقة أول طرح ثانوي يتم تسويقه بالكامل في دولة الإمارات ، وأكبر عملية بيع ثانوي في سوق دبي المالي. وقد تم تصميم الصفقة لزيادة سيولة أسهم "دو" وتوسيع قاعدة مساهميها بعد فترة طويلة من التداول المحدود.

بالإضافة إلى الجوائز التي فاز بها بنك الإمارات دبي الوطني، حقق البنك أداءً قوياً في سوق الأسهم طيلة عام 2025، حيث تصدرت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال قائمة الاكتتابات العامة الأولية في الدولة. وكما قدم البنك الاستشارات بشأن جميع عروض الاستحواذ في دولة الإمارات ، بما في ذلك "أرامكس"، و"الإمارات الإسلامي"، وشركة "أسمنت الخليج"، بينما احتلت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية المرتبة الثانية بين شركات الوساطة في سوق دبي المالي بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في عام 2024.

ولا تقتصر جهود بنك الإمارات دبي الوطني على دولة الإمارات ، بل يواصل تعزيز زخمه في السعودية من خلال مشاركته في صفقات كبرى بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة طيران ناس وطرح أسهم حقوق الأولوية لشركة "أكوا باور" بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.