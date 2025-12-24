«إينوك» تقدم جوائز بـ3.5 ملايين درهم في «دبي للتسوق»

تكافئ مجموعة «إينوك» 192 فائزاً بجوائز قيمتها 3.5 ملايين درهم نقداً، وسيارات، وهواتف آيفون، خلال مهرجان دبي للتسوق، من خلال حملتها الرقمية «The Ultimate Win».

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «إينوك»: «تعكس شراكتنا المستمرة مع مهرجان دبي للتسوق لأكثر من 3 عقود دعم «المجموعة» لقطاع التجزئة المزدهر في دبي». وامتدت فعاليات الحملة حتى 4 ديسمبر 2025، مع جوائز لـ50 من عملاء «إينوك» بقيمة 10000 درهم نقداً، يومياً، و8 عملاء بقيمة 25000 درهم، أسبوعياً، إضافة إلى فائزين بسيارة «نيسان كيكس» لكل منهما، وهواتف آيفون لـ100 من العملاء .

وشملت المرحلة التمهيدية لمهرجان دبي للتسوق أيضاً «باقة الفائز» التي يمكن شراؤها بقيمة 15 درهماً، والتي تتضمن 6 تذاكر سحب رقمية، و20 قسيمة خصم بقيمة تزيد على 1000 درهم، أو «باقة الفائز» بقيمة 10 دراهم تحتوي على 3 تذاكر سحب رقمية، إضافة إلى 20 قسيمة خصم بقيمة تزيد على 1000 درهم.

وفي إطار الجوائز القيّمة التي تقوم «إينوك» بتوزيعها بملايين الدراهم خلال مهرجان دبي للتسوق 2026، يحظى عملاء المجموعة بفرصة الفوز بجوائز نقدية يومية بقيمة 100 ألف درهم، وجوائز أسبوعية بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى سيارة «نيسان باثفايندر»، وهواتف آيفون، كما يحق لعملاء مجموعة «إينوك» الذين ينفقون ما لا يقل عن 25 درهماً في متاجر «زووم»، أو 50 درهماً في مراكز «أوتوبرو».