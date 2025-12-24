«مصدر» توقّع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية عائمة في ماليزيا

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، المتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا، وتقدر قيمة المشروع بنحو 208 ملايين دولار.

وسيتولى تطوير المشروع ائتلاف شركات تقوده «مصدر»، بالتعاون مع شركتي «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال» الماليزيتين، وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية «تيناغا ناسيونال بيرهاد»، وعند تشغيلها ستصبح محطة «سد شيريه» للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا.

وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميجاواط عند الذروة (200 ميجاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» : المشروع البارز يمثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة تطوره «مصدر» على مستوى العالم، وأول مشروعاتها في ماليزيا. وأشار إلى أن المشروع يعكس خبرة «مصدر» في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة شريكاً موثوقاً في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة.

وأوضح أنه اعتماداً على خبرة «مصدر» العالمية سيكون بمقدورها توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي. وقال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة «سيتا جلوبال برهاد»، إن المشروع يعكس دور «سيتا جلوبال» شريكاً ماليزياً طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المستدامة.