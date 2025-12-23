الاتحاد للطيران تحصد 25 جائزة عالمية خلال 2025



حصدت الاتحاد للطيران، أكثر من 25 جائزة دولية خلال عام 2025، شملت مختلف جوانب تجربة السفر، من تصميم المقصورات والخدمات على متن الطائرة، إلى معايير السلامة والتميز التشغيلي.

وحققت الناقلة إنجازاً استثنائياً لتصبح رابع شركة طيران على مستوى العالم، والأولى في المنطقة، التي تنال تصنيف السلامة 7 نجوم بلس من AirlineRatings، وهو أعلى تصنيف في نظام تقييم السلامة المعتمد دولياً والمرموق.

وقال أنطونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: الفوز بأكثر من 30 جائزة دولية خلال عام واحد يعد إنجازاً استثنائياً يعكس شغف عائلة الاتحاد والتزامها الراسخ بالتميز.

وخلال الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية، نالت الاتحاد للطيران 3 جوائز عالمية، هي أفضل تجربة متعاملين لشركة طيران على مستوى العالم، وأفضل درجة سياحية لشركة طيران في العالم، وأفضل صالة درجة الأعمال لشركة طيران في العالم، عن صالة الدرجة الممتازة في مطار زايد الدولي. وحققت الناقلة إنجازاً لافتاً خلال جوائز السفر العالمية لمنطقة الشرق الأوسط في أكتوبر، بحصولها على 5 جوائز إقليمية شملت أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط من حيث تجربة المتعاملين، وأفضل درجة سياحية، إلى جانب أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة، وأفضل صالة درجة الأعمال، وأفضل طاقم ضيافة جوية في المنطقة.