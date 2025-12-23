«إمستيل» شريك داعم لأسبوع أبوظبي للاستدامة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي



أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي تركز على معالجة أبرز التحديات الملحة في مجال الاستدامة، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة«إمستيل»، أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، تكون بموجبها شريكاً داعماً للأسبوع.



وقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، وبموجب الاتفاقية ستشارك «إمستيل» بصفة «شريك داعم» لأسبوع أبوظبي للاستدامة ابتداء من عام 2026 وحتى عام 2028.



ويجمع أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، قادة دول ومستثمرين ونخبة من المبتكرين لتسريع تطوير حلول واقعية عبر أنظمة عالمية مترابطة. وينعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة من 11 إلى 15 يناير 2026 تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، وسيعمل على تعزيز الجهود في قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمجتمع بما يدعم جاهزيتها للمستقبل، ويحول الأفكار الطموحة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسّع عبر مختلف القطاعات.



ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة أول حدث بارز على أجندة الاستدامة العالمية، وسوف يشمل سلسلة من الفعاليات المهمة التي تبدأ بالاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والملتقى السنوي للمركز العالمي لتمويل المناخ، ويتبع ذلك إقامة حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة وحفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة. وتشمل فعاليات الأسبوع قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث ستستضيفان نخبة من قادة العالم في نقاشات مهمة وتفاعلية تركز على تعزيز التعاون وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وبناء شراكات فعالة. ومن المتوقع أن تستضيف دورة الأسبوع لعام 2026 ما يزيد على 50 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة، ليواصل دوره منصة عالمية تسهم في تعزيز سبل التعاون، ودفع عجلة التنمية، وتحفيز العمل المناخي.



وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعكس انضمام شركة «إمستيل» كشريك داعم إلى أسبوع أبوظبي للاستدامة، التزامنا ومساعينا المشتركة لتسريع خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الصناعات الثقيلة. ويواصل أسبوع أبوظبي للاستدامة دوره منصة عالمية لتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات وبناء شراكات مجدية، وتمثل هذه الشراكة مع «إمستيل» نموذجاً للتعاون البنّاء بين شركات وطنية رائدة في قطاعي الطاقة النظيفة والصناعة، كما تجسد الدور المحوري لهذه الشراكات في تسريع الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية قطاع الطاقة».



وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تمثل شراكتنا مع أسبوع أبوظبي للاستدامة امتداداً طبيعياً لرؤيتنا نحو صناعة حديد ومواد بناء أكثر استدامة ومسؤولية، وتجسيداً عملياً لهويتنا الاستراتيجية TrueGreen™ التي تُوحّد جميع مبادراتنا نحو إزالة الكربون وتحقيق الحياد المناخي. ونؤكد في «إمستيل» على التزامنا في أن نكون نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والحوكمة الصناعية من خلال تقديم حلول قائمة على الابتكار والتقنيات النظيفة التي تُمكّن عملاءنا وشركاءنا من تحقيق أهدافهم البيئية والاقتصادية على حدٍ سواء. ونفخر بأن نكون جزءاً فاعلاً من الحوار العالمي حول مستقبل الصناعة المستدامة، من هنا، من أبوظبي – عاصمة الاستدامة».





وبصفتها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات، تمتلك «إمستيل» سجلاً مميزاً في ريادة جهود إزالة الكربون من القطاع الصناعي. وقد نالت اعتراف الجمعية العالمية للصلب كـ«رائد الاستدامة في صناعة الحديد»، وصنفت ضمن أفضل خمس شركات على مستوى العالم في مجال إزالة الكربون وفقاً لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تم اختيارها لتكون رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون الصناعي بقيادة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).



وتواصل «إمستيل» ترسيخ مكانتها القيادية عبر إنجازات بارزة، من أبرزها أنها أصبحت أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة ResponsibleSteel™، بعد نجاح مشروعها التجريبي الأول لإنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين بالشراكة مع «مصدر»، وهو إنجاز يعزز خريطة طريقها لخفض الانبعاثات بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.