«المركزي الإماراتي»: 5% نمواً متوقعاً للناتج المحلي الإجمالي في 2025

رفع المصرف المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.9% سابقاً إلى 5% في العام الحالي، مدعوماً بنمو قطاع النفط واستمرار الزخم القوي للأنشطة غير النفطية، على أن يصل النمو إلى 5.2% خلال العام المقبل.

وأشار المصرف المركزي في تقرير حديث له بعنوان «التقرير الاقتصادي الربع سنوي- ديسمبر 2025»، إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.9 % على أساس سنوي في الربع الأول 2025، قبل أن يتسارع إلى 4.5% في الربع الثاني.

وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9% في 2025 ليرتفع إلى 4.7% في 2026، بينما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 5.4% العام الجاري ليرتفع إلى 6.7% العام المقبل.

وذكر المصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل نمواً بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وارتفع إلى 6.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاعات الأنشطة المالية والتأمينية، والصناعة التحويلية، والإنشاءات، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة.