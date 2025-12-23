نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت «نومورا» عن افتتاح مقرّها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، وبالاعتماد على خبراتها في إدارة الثروات العالمية لدى شركة «نومورا سنغافورة المحدودة»، انطلق مكتب دبي عام 2023 بهدف توسيع قاعدة عملاء المجموعة. وإلى جانب استقطاب عدد من مديري العلاقات الذين يتمتعون بالخبرة الواسعة، أسهمت هذه الاستراتيجية في نجاح توسع أعمال الشركة في المنطقة.

وبعد أن ركّزت الشركة في بداياتها على بناء منصة تخدم أبناء الجاليات من جنوب آسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ستتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها عبر توسيع نطاق تغطيتها، ليشمل العملاء المحليين من أصحاب الثروات الكبيرة، والمكاتب العائلية الفردية، ومديري الأصول الخارجيين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويعزز هذا الإعلان التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير بيئة أعمال مواتية لشركة «نومورا» وغيرها من المؤسسات، بما يُسهم في مواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي والمنطقة عموماً.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعكس توسّع (نومورا) داخل مركز دبي المالي العالمي قوة مسيرة نموّها الإقليمية، وخبرتها العريقة الممتدة لأكثر من قرن، والتي تحظى بتقدير عملائها، ويؤكد عمق الفرص التي توفرها دبي للشركات العالمية. وبصفتنا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يوفّر المركز منصة مثالية للمؤسسات العالمية لتعزيز عملياتها، واغتنام فرص النمو الجديدة التي توفرها المنطقة. يسعدنا أن نرى (نومورا) تُوسّع حضورها في المركز، ما يعزز دور دبي وجهة عالمية لرأس المال والمواهب وقاعدة مفضّلة لكبريات المؤسسات المالية المرموقة في العالم».

من جانبه، قال رافي راجو، رئيس إدارة الثروات العالمية في «نومورا»: «لقد تمكن مركز دبي المالي العالمي من ترسيخ مكانته منذ سنوات طويلة كونه أحد المراكز المالية العالمية الرئيسية. وقد شهدنا في (نومورا) نمواً كبيراً خلال فترة وجيزة بفضل وجودنا المباشر في هذا المركز. وبعد انتقالنا إلى مساحة أكبر، سنتمكن من دعم فريقنا المتنامي في دبي، وتقديم قيمة أكبر لقاعدة عملائنا المتزايدة في المنطقة».