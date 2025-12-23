"دبي التجاري" أول بنك في الإمارات يفعّل التمويل المفتوح بالكامل لعملائه



أعلن بنك دبي التجاري عن تحقيق إنجاز نوعي في القطاع المصرفي بالدولة، ليصبح أول بنك في دولة الإمارات يفعّل منظومة التمويل المفتوح (Open Finance) بشكل كامل وفعلي ضمن بيئة تشغيل حية، وذلك تحت مظلة مبادرة التمويل المفتوح "الطارق" الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وجاء هذا التفعيل بالتعاون مع مزوّدي خدمات خارجيين مرخّصين من المصرف المركزي، من بينهم شركتا Pay10 و لين للتقنيات، حيث أصبحت الشركتان متصلتين بالكامل وجاهزتين للتشغيل مع بنك دبي التجاري وفق إطار التمويل المفتوح المعتمد. وخلال مرحلة الاختبار والتشغيل الحي، عمل البنك عن كثب مع شركائه من مزوّدي الخدمات لضمان استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والتقنية والتشغيلية التي حددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويمثل هذا الإنجاز انتقال منظومة التمويل المفتوح من مرحلة التجارب المحدودة إلى مرحلة التشغيل الفعلي على مستوى الدولة، بما يتيح لعملاء بنك دبي التجاري من أصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن، وتنفيذ عمليات الدفع، من خلال أطر تنظيمية قائمة على الموافقات المسبقة وحوكمة البيانات. وقد أصبح كل من بنك دبي التجاري وشركائه من مزوّدي الخدمات الخارجيين جاهزين للتشغيل رسمياً على منصة "نبراس"، المشغّل للبنية التحتية للتمويل المفتوح في دولة الإمارات، وتحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يضع التفعيل الكامل لمنظومة التمويل المفتوح البنك في قلب التحول الجوهري الذي يشهده المشهد المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن فخورون بكوننا من أوائل البنوك التي تتخذ خطوة محورية نحو بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً، تمنح المتعاملين قدرة أكبر على إدارة تفاعلاتهم المالية بثقة وشفافية. ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك طويل الأمد بتقديم تجارب مصرفية رقمية متكاملة تواكب تطلعات المستقبل، وتسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتمكين المواطنين والمقيمين من حلول مالية مبتكرة وآمنة".

من جانبه، قال هاري جيل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Pay10: "إن بدء التشغيل الفعلي يمثل خطوة ملموسة لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التمويل المفتوح إلى واقع عملي، بما يضمن إتاحة وصول آمن ومنظم للعملاء، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال والثقة".

بدوره، قال توفيق كاسيس، المدير التنفيذي للمنتجات في شركة لين للتقنيات: "يشكّل هذا التشغيل الفعلي إنجازًا كبيرًا لمبادرة التمويل المفتوح في دولة الإمارات. إن تفعيل بنك دبي التجاري لهذه المنظومة يثبت أن الإطار التنظيمي جاهز للعمل على نطاق مصرفي كامل في بيئة تشغيلية حقيقية تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومع بدء التشغيل الفعلي لبنك دبي التجاري، ينتقل التمويل المفتوح من مرحلة الجاهزية إلى مرحلة التنفيذ، ما يهيئ الظروف لاعتماد العملاء الفعلي، وزيادة حجم المعاملات بشكل مستدام، ونمو المنظومة على المدى الطويل".

وفي إطار خططه المستقبلية، سيواصل بنك دبي التجاري العمل مع شركائه في منظومة التمويل المفتوح لتوسيع نطاق حالات الاستخدام، ودعم تبنّي السوق، وتحفيز النشاط الفعلي للمعاملات، بما يتماشى مع أهداف مبادرة "الطارق" للتمويل المفتوح في دولة الإمارات.