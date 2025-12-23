«مساكن دبي» تختتم عام 2025 بفوزها بأبرز الجوائز في القطاع العقاري



أعلنت «مساكن دبي»، إحدى أكبر وأكثر محافظ المجمعات السكنية المخصصة للتأجير تنوعاً في الإمارة، والمملوكة لصندوق «مساكن دبي ريت» تحت مظلة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، عن عام حافل بالإنجازات البارزة في قطاع العقارات خلال عام 2025، بعد حصدها عدداً من الجوائز المرموقة على مدار العام، من بينها جائزتان خلال مؤتمر العقارات العالمي، الذي عقد في ديسمبر.

وتعكس هذه الجوائز التزام «مساكن دبي» بأعلى معايير الخدمة ونهجها القائم على أولوية المقيمين، إلى جانب الثقة المتنامية التي ترسخها عبر مختلف مجمعاتها السكنية،، عبر توفير الخدمات بمعايير ثابتة وإدارة أصول عالية الجودة والارتقاء بتجربة المقيمين.

وقال أحمد السويدي، مدير عام «مساكن دبي»: «يمثل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة مساكن دبي، ليس فقط من حيث الإنجازات، التي حققناها عبر مختلف مجالات عملنا، بل أيضاً من حيث مستوى التقدير، الذي حظينا به من أبرز الجهات في القطاع. وتأتي هذه الجوائز تأكيداً على التزامنا بتطبيق أعلى المعايير عبر محفظتنا المتنوعة، بدءاً من جودة الخدمات وإدارة الأصول، وصولاً إلى نهجنا المتكامل في تطوير وإدارة مجمعات سكنية، ترتقي بتجربة المقيمين، وتلبي تطلعاتهم».

وأضاف: «إن الحصول على هذا التقدير من جهات رائدة مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب منصات عقارية عالمية مرموقة، يسهم في ترسيخ مكانتنا جهة موثوقة ورائدة في قطاع التأجير السكني في دبي. والأهم من ذلك، أن هذه الجوائز تعكس التزام فرق عملنا، وشغفهم بالتميز، والثقة التي يضعها بنا المقيمون يوماً بعد يوم».

انطلق عام 2025 مع حصول «مساكن دبي» على جائزة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال معرض العقارات الدولي الذي تم تنظيمه في أبريل الماضي، حيث حازت على جائزة الأداء المتميز في المعاملات العقارية وجودة الخدمات، بما يعكس التميز التشغيلي على مستوى محفظة «مساكن دبي» التي تضم 21 مجمعاً سكنياً وأكثر من 35 ألف وحدة سكنية.

وتأكيداً على التزامها الراسخ بتوفير مرافق عالية الجودة وتجربة متميزة للمقيمين، فازت «مساكن دبي» بجائزة أفضل مزود للمرافق لهذا العام ضمن جوائز الإمارات العقارية، والتي تنظمها مجلة «فاينانس وورلد»، لتحصل بعد ذلك على جائزة أفضل شركة لإدارة العقارات لهذا العام ضمن جوائز التميز في إدارة المرافق.

وكان قد فاز مجمع «نزل» السكني للشركات والتابع لـ «مساكن دبي» بجائزة في نوفمبر تقديراً لإسهامه الملحوظ في تعزيز التميز ضمن سوق العمل، وذلك خلال النسخة الثالثة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل. وتحتفي هذه الجائزة، التي تعد المبادرة الأولى من نوعها والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالممارسات النموذجية التي يحتذى بها في سوق العمل. وكانت هذه الجائزة إضافة قيمة إلى فئات جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، حيث حصل مجمع «نزل» السكني على التقدير مقابل تنفيذه مبادرات وممارسات مستدامة وتوفيره مرافق ترفيهية تعزز شعور المقيمين بالراحة والانتماء.

وتختتم «مساكن دبي» هذا العام بنجاح أكبر مع حصولها على جائزتين ضمن فئتين من جوائز مؤتمر العقارات العالمي في ديسمبر، وهما جائزة أفضل مبادرة لتجربة العملاء لهذا العام وجائزة أفضل شركة لإدارة الأصول لهذا العام.

والجدير بالذكر أن «مساكن دبي»، التي تعود ملكيتها لصندوق مساكن دبي ريت، هي من أبرز الشركات الرائدة في سوق العقارات السكنية المعدة للتأجير في دبي، حيث تملك وتدير إحدى أكبر المحافظ العقارية وأكثرها تنوعاً. وتضم محفظة «مساكن دبي» مجموعة من أبرز المجمعات السكنية، مثل «بلوواترز ريزيدنسز» و«سيتي ووك ريزيدنسز» و«ند الشبا فيلاز» و«غاردن فيو فيلاز» و«شروق» و«غروب» و«لَيان»، والتي يقطن فيها أكثر من 140 ألف مقيم.