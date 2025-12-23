«محمد بن راشد للطيران» يستضيف مركز «يو يو دي إس أيرو» الإقليمي

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن توسيع شراكته مع شركة «يو يو دي إس أيرو» UUDS AERO، التي ستعمل على تطوير حظيرتين جديدتين قادرتين على استيعاب ثلاث طائرات عريضة البدن، لأعمال استكمال المقصورات وتحديثها. ويعكس هذا التوسع التزام «يو يو دي إس» المتواصل بدعم احتياجات سوق الطيران المزدهر في المنطقة، فيما يعزز دور مشروع محمد بن راشد للطيران في تمكين المرحلة المقبلة من الابتكار في القطاع.

وفي إطار هذا التوسع، سيعمل مشروع محمد بن راشد للطيران على تطوير مركز التميز للمقصورات التابع للشركة على مساحة 40 ألف متر مربع داخل منطقة التصنيع وسلسلة التوريد، ليكون الأول من نوعه في المنطقة، ودعامة جديدة لمكانة دبي المتصاعدة وجهة دولية لقطاع الطيران.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: «تتطور شراكتنا مع «يو يو دي إس أيرو» بشكل مستمر بما ينسجم مع رؤيتنا لبناء منظومة طيران متكاملة وذات مستوى عالمي في دبي. ويمثل إطلاق مركز التميز للمقصورات محطة مهمة للمنطقة، فهو يعزز القدرات الصناعية، ويدعم بيئات الهندسة والتصنيع والابتكار في المقصورات. ومع ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران، نواصل التزامنا بتمكين الشركات الدولية من النمو والازدهار ضمن منظومتنا».

من جانبه، قال جيل نيغري، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «يو يو دي إس»: «نعتز بترسيخ وجودنا في مشروع محمد بن راشد للطيران مع توسع عملياتنا لتلبية الطلب المتزايد إقليمياً وعالمياً. ستتيح لنا الحظائر الجديدة والمركز المرتقب تعزيز قدراتنا في استكمال المقصورات وتحديثها وتقديم حلول صديقة للبيئة وأكثر كفاءة. إن رؤية دبي الجنوب، وبنيتها المتكاملة، واتصالها العالمي، تجعل منها الموقع الأمثل للابتكار والمساهمة في مستقبل قطاع الطيران».

وتعد «يو يو دي إس أيرو» مركزاً متكاملاً لخدمات استكمال وتحديث المقصورات، وتحمل جميع الشهادات الأساسية من وكالة سلامة الطيران الأوروبية والهيئة العامة للطيران المدني. وتشمل خدماتها التصميم، والاعتماد، والتصنيع، والصيانة، وتنفيذ الخدمات المتعلقة بالطائرات، إضافة إلى التقنيات المبتكرة والحلول البيئية.

ويشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب، والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز الصناعات الهندسية بما يدعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.