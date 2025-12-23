مهرجان دبي للتسوق يعلن عن حسومات كبيرة مع فرص لربح جوائز استثنائية

أعلن مهرجان دبي للتسوق عن مجموعة عروضه الترويجية الرئيسية التي ستنطلق في جميع أنحاء دبي ابتداءً من 26 ديسمبر، بما في ذلك بداية موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، وعروض امسح واربح الجديدة، ومكافآت حصرية ضمن المراكز التجارية، إلى جانب عودة فعالية الحسومات لمدة 12 ساعة. ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 1.000 علامة تجارية و3.500 متجر في مختلف أنحاء الإمارة، ويقدم للزوار والسكان تجارب شراء مميزة مع العديد من الفرص لربح جوائز استثنائية خلال فترة المهرجان.

موسم التخفيضات

يبدأ موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق رسمياً في 26 ديسمبر، حيث يقدم حسومات تتراوح بين 25% و75% على أكثر من 800 علامة تجارية عالمية ومحلية، في أكثر من 3.500 متجر في جميع أنحاء الإمارة. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بأسعار مخفضة على الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والإلكترونيات، وملابس الأطفال، ومنتجات نمط الحياة، وغيرها الكثير طوال فترة العرض التي تمتد لخمسة أسابيع.

عروض امسح واربح

تتيح فعالية مسح إيصالات الشراء في مختلف أنحاء الإمارة للمتسوقين (26 ديسمبر - 1 فبراير) فرصة الدخول في سحوبات على جوائز قيمة عند التسوق في المراكز التجارية المشاركة. ويمكن تحميل إيصالات الشراء على التطبيق المخصص للدخول في السحب على جوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي، ما يشجع على تكرار زيارة المراكز التجارية والاستمتاع بتجارب التسوق المميزة خلال موسم الأعياد.

ميركاتو مول

يقدم ميركاتو مول فرصة للحصول على مجموعة قيمة من الجوائز الحصرية، حيث يمكن للزوار مسح إيصالات الشراء والدخول في سحوبات خاصة بالمول تستمر حتى 12 يناير، ما يمنح المتسوقين المزيد من الفرص للفوز بجوائز قيمة خلال فترة التسوق التي تلي عيد الميلاد.

عروض تسوق واربح العديد من الجوائز في مهرجان دبي للتسوق ضمن وافي مول (26 ديسمبر - 2 فبراير)

يطلق وافي مول برنامجاً جديداً للحصول على الجوائز ضمن مهرجان دبي للتسوق، يمتد من 26 ديسمبر إلى 2 فبراير، حيث يدخل المتسوقون ضمن المتاجر المشاركة في نظام مكافآت متدرج يوفر فرصاً متعددة للفوز في جميع أنحاء المول طوال فترة المهرجان.

فعالية الحسومات لمدة 12 ساعة من مهرجان دبي للتسوق في مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم (26 ديسمبر، من الساعة 10 صباحاً حتى 10 ليلاً)

تعود فعالية الحسومات لمدة 12 ساعة ليوم واحد فقط ضمن مهرجان دبي للتسوق، وتقام في جميع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم من الساعة 10 صباحاً حتى 10 ليلاً يوم 26 ديسمبر، حيث تتضمن حسومات تتراوح بين 25% و90% على منتجات أكثر من 100 علامة تجارية مشاركة.

وتشمل قائمة المراكز التجارية المشاركة كلاً من:

● مول الإمارات

● سيتي سنتر مردف

● سيتي سنتر ديرة

● سيتي سنتر معيصم

● سيتي سنتر الشندغة

● ماي سيتي سنتر البرشاء

كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم إماراتي أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر مردف أو سيتي سنتر ديرة، مسح إيصالات الشراء عبر تطبيق شير للحصول على فرصة للفوز بمليون درهم إماراتي.

تجارب استثنائية

تثري هذه العروض الترويجية موسم التسوق الأكبر في دبي، حيث تقدم تجارب تسوق مميزة وفرصاً متعددة للفوز خلال جدول فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر 38 يوماً. ويمكن الاطلاع على شروط المشاركة والتفاصيل الكاملة عبر زيارة الموقع الإلكتروني mydsf.ae.

الشركاء الاستراتيجيون

يحظى مهرجان دبي للتسوق 2025-2026 بدعم من بنك دبي التجاري بوصفه الراعي الرئيسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات، وغيرها من الشركاء الذين سيتم الكشف عنهم لاحقاً.