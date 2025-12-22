العربية للطيران تطلق خدمتها إلى مطار وارسو مودلين

أعلنت العربية للطيران، إطلاق خدمتها الجديدة إلى مطار وارسو مودلين في بولندا. وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مطار الشارقة الدولي السبت الماضي، وحظيت باستقبال خاص لدى وصولها إلى المطار، بحضور كبار المسؤولين من العربية للطيران وإدارة المطار.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يعكس توسّع عملياتنا التشغيلية في بولندا التزامنا بتعزيز خيارات السفر الجوي في الأسواق الأوروبية الرئيسية».

وقال ياسِك كوفالسكي، رئيس مجلس إدارة مطار وارسو مودلين: «يمثل تدشين الرحلات اليومية للعربية للطيران إلى الشارقة إضافة مهمة لشبكة وجهاتنا».

وتأتي إضافة مطار وارسو مودلين لتعزز الخدمة اليومية التي تُسيّرها العربية للطيران إلى مطار وارسو شوبان، ما يوفّر للمسافرين من الشارقة خيار السفر إلى المطارين الرئيسيين في العاصمة البولندية. ويُعد إطلاق الخدمة الجديدة إلى مطار وارسو - مودلين توسعاً استراتيجياً ضمن شبكة العربية للطيران الأوروبية المتنامية انطلاقاً من الشارقة في إطار التزام الشركة بتوفير خيارات أوسع للمسافرين عبر القارة الأوروبية.