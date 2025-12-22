شراكة بين «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» و«الكويتية للاستثمار» لتعزيز الأمن الغذائي العربي

أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والشركة الكويتية للاستثمار، عن توقيع مذكرة تفاهم تعكس التزام الطرفين بتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تعزز من جهود الأمن الغذائي، وتدعم الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي، وتتيح تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين لتحقيق أفضل النتائج الاستثمارية والتنموية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر المكتب الرئيسي للهيئة بدبي، حيث وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والسيد فواز سليمان الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المستدامة، من خلال توسيع نطاق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين وإرساء آليات مؤسسية ومنظمة لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الكويت، بما يتيح للطرفين دراسة المشاريع المحتملة وفق أعلى المعايير المهنية والاستثمارية، ويعزز من كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والتنموّي المشترك.

كما تتضمن المذكرة بحث إمكانية مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار في مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، سواء القائمة أو المستقبلية، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار في المنتجات والأصول والصناديق الاستثمارية التي تديرها أو تطرحها الشركة الكويتية.

وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، قائلاً: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم انسجاماً مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة في الدول العربية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية. ونؤمن بأن التعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار سيسهم في تطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي كبير، خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة الداعمة للأمن الغذائي».

وأعرب فواز سليمان الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار، عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلاً: «تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو توسيع استثماراتنا في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في المنطقة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تنويع محفظتنا الاستثمارية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الكويت والوطن العربي».

وأضاف الأحمد أن الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجانبين، واستقطاب التقنيات الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي، بما يدعم تحسين كفاءة العمليات ورفع جودة المنتجات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في المشاريع الزراعية الواعدة داخل الكويت وخارجها، وتعزيز تطوير سلاسل القيمة الزراعية.