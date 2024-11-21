ناسداك دبي ترحب بإدراج سندين من وزارة المالية الصينية بـ 2 مليار دولار

أعلنت ناسداك دبي عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات. ويأتي هذا الإدراج تماشياً مع الالتزام الاستراتيجي لدولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تؤكد عملية إدراج السندات المكانة المرموقة لناسداك دبي كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسية لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات في أكثر من 14 دولة. وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار أمريكي من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.

وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، فقد تم إدراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى اليوم. والجدير بالذكر أن البنوك الصينية الأربعة الكبرى والتي يقع مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي: البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني لطالما كانت من الجهات المصدرة الأساسية في ناسداك دبي، ما يرسخ مكانتها كبورصة رائدة.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يسرنا أن نرحب بهذا الإدراج من وزارة المالية الصينية، حيث يشكل إضافة مهمة لمحفظتنا ويسلط الضوء على التزامنا بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية. ويؤكد هذا الإصدار على مكانة ناسداك دبي كحلقة وصل تربط بين الأسواق المالية العالمية، مما يسهل تداول رؤوس الأموال حول العالم. ونفخر بدعمنا لهذا الإصدار، الذي يأتي احتفاءً بعقود طويلة من العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين ويدعم أهدافنا المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتبادل بين أسواقهما المالية».

وقال إيان جونستون، الرئيسي التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط يتيح فرصاً تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في كلتا المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج المهم من قبل وزارة المالية الصينية ترسيخاً للعلاقات الاقتصادية العميقة والطموحات المالية المشتركة بين الدولتين. ونحن في سلطة دبي للخدمات المالية، نمضي على خطى الرؤية الثاقبة لإمارة دبي للابتكار والترابط العالمي من أجل تعزيز بيئة تنظيمية ثابتة تمكن مجمل الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، من النهوض والتوسع في عالم شديد الترابط والتماسك».