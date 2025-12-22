«إمارات» تنظم ورشة لتعزيز السلامة في قطاع غاز البترول المسال



عقدت شركة الإمارات للبترول (امارات) ورشة عمل متخصصة حول معايير السلامة والتميز التشغيلي في قطاع غاز البترول المسال بدبي. ضمت الورشة ممثلي عدد من الهيئات الحكومية المعنية وشركاء القطاع بهدف ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمعايير السلامة في قطاع غاز البترول المسال.

ركزت الورشة على تعريف المشاركين بأحدث المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لضمان توفير إمدادات آمنة وفعالة من غاز البترول المسال للعملاء من القطاعات التجارية والسكنية والصناعية. كما تناولت الورشة التحديات الميدانية في العمليات الفنية وممارسات السوق بهدف إيجاد حلول عملية مناسبة وتحديد الأولويات الرئيسية لإرساء أنظمة الغاز المركزية الأكثر أماناً في دبي. وتولى إدارة ورشة العمل فريق غاز البترول المسال في «إمارات»، وقدّم فيها خبراء متخصصون من الشركات المشاركة مواضيع مختلفة من جدول الأعمال، وأعقب ذلك نقاش مفتوح حول التوصيات والحلول وأولويات التنفيذ. كما تناولت الورشة سلامة خزانات وأنابيب غاز البترول المسال.

معايير الصيانة

استعرضت الشركات المشاركة معايير التركيب والصيانة والفحص والامتثال لأنظمة خزنات الغاز وأنظمة الأنابيب المرتبطة بها، وضرورة تبني بروتوكولات موحدة لصيانة أنظمة خزانات الغاز المركزية بما يضمن انضباط العمليات والالتزام بمعايير السلامة. وفيما يتعلق بسلامة عمليات النقل، تم عرض المتطلبات الإلزامية ومعايير الفحص لناقلات غاز البترول المسال لضمان حركة مرور أكثر أماناً وتقليل المخاطر أثناء النقل. علاوة على ذلك، ركزت الورشة على جانب مواءمة ممارسات القطاع والامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية لتعزيز أطر الحوكمة في مجال عمليات غاز البترول المسال. وحضر الورشة مسؤولون من مختلف الجهات الحكومية، حيث أكدت مشاركتهم التزاماً مشتركاً بأطر السلامة العامة، والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي لقطاع غاز البترول المسال في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

تعزيز الوعي

قال زايد عباس، نائب الرئيس الأول لغاز البترول المسال في «إمارات»: «تندرج الورشة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الوعي بمعايير السلامة العامة، ومواصلة تحسين عمليات تزويد غاز البترول المسال، ودعم الاستدامة طويلة الأمد لمنظومة الطاقة».

وتعتزم الشركة تنظيم المزيد من ورش العمل والبرامج المشتركة في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد للارتقاء بمعايير خدمات غاز البترول المسال في جميع أنحاء الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في عمليات الطاقة الآمنة والمستدامة.