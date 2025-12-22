«أبوظبي الأول» و«ماستركارد» يطلقان بطاقة المؤسسات الافتراضية للهواتف المحمولة



أعلن بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع شركة ماستركارد عن إطلاق أول بطاقة افتراضية للأعمال مصممة للاستخدام عبر الهواتف المحمولة في دول أوروبا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتيح هذه التقنية الجديدة للشركات والجهات الحكومية إصدار وإدارة بطاقات افتراضية خاصة بها ودمجها في المحافظ الرقمية، لتوفير تجربة دفع آمنة ومرنة وسريعة.

ويعد هذا الإطلاق خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدفوعات المؤسسية في الإمارات، في ظل التوجه المتزايد نحو الحلول الرقمية والدفعات اللاتلامسية. وتساعد هذه الحلول المؤسسات على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة، وتنظيم المصروفات بسهولة، وتحسين عمليات الدفع والمحاسبة.

ومن خلال هذا التعاون، يعزز بنك أبوظبي الأول مكانته كأحد أبرز الداعمين للتحول الرقمي في الدولة، حيث يقدم منصة جديدة تتيح للشركات والجهات الحكومية إصدار بطاقات افتراضية تعمل عبر الهواتف المحمولة، ويمكن دمجها بسلاسة مع المحافظ الرقمية. وتسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الشفافية والتحكم في الإنفاق، كما تدعم توجه الإمارات نحو بناء نظام مالي أكثر أماناً واستدامة يعتمد على التقنيات الحديثة.

حل مبتكر

وتوفر البطاقات الافتراضية عبر الهاتف حلاً عملياً يناسب متطلبات بيئة الأعمال المتطورة، إذ يمكن للمؤسسات إنشاء بطاقات فورية واستخدامها في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو في المتاجر من خلال المحافظ الرقمية. وتتميز هذه التقنية بسهولة الدمج مع أنظمة الدفع الحالية، إلى جانب توفير مستويات عالية من الأمان والمرونة. كما تساعد المؤسسات على إدارة نفقاتها بشكل أفضل من خلال رؤية شاملة لحجم الإنفاق واتخاذ قرارات مالية دقيقة مبنية على البيانات.

معيار جديد

وتشير الدراسات إلى أن 45% من الشركات في الإمارات تستثمر حالياً في تقنيات الدفع عبر الهاتف لتطوير أنظمتها في مجال المدفوعات بين الشركات. ومن خلال هذه الخطوة، يرسخ بنك أبوظبي الأول و«ماستركارد» مكانتهما في مقدمة هذا التحول، بتقديمهما حلاً متطوراً يعكس احتياجات الشركات والجهات الحكومية المتنامية في المنطقة.

ويجسد هذا الإطلاق التزام الطرفين بتطوير مستقبل المدفوعات في الإمارات وتعزيز الابتكار والنمو والتميز التشغيلي في مختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الخدمات المالية الرقمية.