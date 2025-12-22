فهد المهيري نائباً لرئيس «بوينج» لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



أعلنت بوينج عن تعيين فهد المهيري نائباً لرئيس الشركة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتباراً من مطلع يناير 2026.

وسوف يتخذ المهيري من دبي مقراً لإدارة عمليات المنطقة، وستركز مهام المهيري على قيادة مبادرات بوينج الاستراتيجية وتعميق شراكاتها عبر المنطقة بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة لتطوير قطاعات الطيران والفضاء.

يأتي تعيين المهيري، ليضيف إلى بوينج رؤية معمقة ودراية إستراتيجية بمتطلبات المنطقة. ويصنف فهد المهيري كأحد أبرز الكفاءات الوطنية الإماراتية، إذ يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بوسطن. وتتميز مسيرته المهنية بسجل حافل من النجاحات في قطاعات الطاقة والفضاء والدفاع، ويمتلك إرثاً غنياً من الخبرة التنفيذية، إذ شغل سابقاً منصب المدير العام لشركة «رايثيون الإمارات». ومن المتوقع أن يسهم في دفع عجلة الابتكار والبحث العلمي، وتحقيق النمو لبوينج مع شركاء المنطقة ودعم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية المحلية.

حجر الزاوية

وصرح بريندان نيلسون، رئيس شركة بوينج العالمية: «إن الخبرة القيادية الواسعة التي يمتلكها فهد المهيري في قطاعي الطيران والفضاء، إلى جانب علاقاته الراسخة في المنطقة، ستكون حجر الزاوية في مواصلة إرث بوينج الممتد لأكثر من ثمانية عقود في هذه المنطقة الإستراتيجية، إحدى أكثر أسواق الطيران والفضاء نشاطاً في العالم».

وتمتلك بوينج قاعدة عمليات صلبة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم أكثر من 700 موظف وتقدم خدماتها لقائمة واسعة تشمل أكثر من 30 شريكاً في قطاع الطيران التجاري و12 قوة مسلحة إقليمية. كما تستورد الشركة مواد ومكونات هيكلية حيوية من شركاء محليين استراتيجيين مثل شركتي «ستراتا» و«إي بي آي» في دولة الإمارات.