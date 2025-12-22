شراكة بين «مبادلة» و«أكتيس» للاستثمار لإنتاج الطاقة النظيفة في أوروبا

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، استثمار 300 مليون يورو عبر شراكة مع «أكتيس»، للاستثمار في شركة «ريزولف إنرجي»، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة بهدف إنتاج الطاقة النظيفة في منطقة وسط وشرق أوروبا. ويأتي الاستثمار في إطار إستراتيجية مبادلة الأوسع، والرامية إلى الاستثمار في المنصات الرائدة التي تسهم في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

جهود التحول

وقال سائد عرار، مدير تنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية بقطاع استثمارات الأصول المادية في مبادلة: الاستثمار يعكس إستراتيجية مبادلة الهادفة إلى بناء وتوسيع محفظة الأصول المادية التي تدعم جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتمثل «ريزولف إنرجي» منصة متميزة بما توفره من ريادة وحجم أعمال وحضور واسع في الأسواق، حيث تسهم في تسريع تطوير مشاريع مصادر الطاقة المتجددة في وسط وشرق أوروبا.

وقال أليستير هاموند، الرئيس التنفيذي لشركة «ريزولف إنرجي»: إنه بفضل الدعم المالي والفني من «أكتيس»، حققت «ريزولف إنرجي» تقدماً كبيراً، حيث يجري العمل على مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة في منطقة جنوب شرق أوروبا.

وقالت لوسي هاينتز، رئيسة قطاع الطاقة لشركة «أكتيس»: إن المستثمرين يبحثون عن المرونة والحجم والأهمية التي يوفرها نموذج «أكتيس» للاستثمار في البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة.

وكانت شركة «أكتيس» أسست واستثمرت في «ريزولف إنرجي»، حيث تساعد الشركات والحكومات في تلك المنطقة على تلبية احتياجاتها من الطاقة في ظل تحديات أمن الطاقة والسياسات المناخية.

وقد حققت المنصة تقدماً ملموساً منذ تدشينها، ويجري العمل حالياً على إنتاج نحو 750 ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشاريع تطوير إضافية بقدرة 1.5 جيجاواط في مرحلة متقدمة، من بينها مشروع «داما» في رومانيا، الذي يعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أوروبا.

وتتمتع «ريزولف إنرجي» بخبرات تربو على 15 عاماً في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. ويسهم الالتزام الاستثماري المشترك لكل من مبادلة و«أكتيس» في «ريزولف إنرجي» في تسريع نمو الشركة، لتصبح المنصة الرائدة للطاقة المتجددة في وسط وشرق أوروبا.