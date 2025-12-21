69 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة في الذكرى السنوية الـ42 للتأسيس



كشفت سوق دبي الحرة عن تسجيل مبيعاتها في الذكرى السنوية الـ42 لتأسيسها، في العشرين من ديسمبر، 69.097 مليون درهم (19 مليون دولار)، عقب عرض التخفيضات الخاص (25%) الذي أطلقته السوق لمدة 24 ساعة على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات.

وتُوج هذا الأداء اللافت بمعدل نمو في المبيعات بلغ 15.18%، أي ما يعادل 9.1 ملايين درهم (2.5 مليون دولار) بالمقارنة مع يوم الذكرى السنوية للعام الماضي. وتعد هذه النتائج ثاني أعلى مبيعات ليوم واحد في تاريخ سوق دبي الحرة، وبفارق 351 ألف درهم فقط عن أعلى مبيعات يومية على الإطلاق.

سجلت السوق الحرة زخماً ملحوظاً في أدائها التشغيلي، مع انتعاش لافت في المبيعات عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، حيث استحوذ المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي على الحصة الكبرى من المبيعات، في حين رسّخت الصالة (D) في المبنى رقم (1) مكانتها وجهة رائدة لتجزئة السفر بعد تحقيقها مبيعات قدرها 13.6 مليون درهم (3.73 ملايين دولار)، مسجلة نمواً وصل إلى 9.14% مقارنة بعام 2024. أما مطار آل مكتوم الدولي، فقد حقق بدوره أداءً قوياً، مع تسجيل مبيعات بقيمة 1.073 مليون درهم (294.242 دولاراً)، بزيادة كبيرة بلغت 50% بالمقارنة مع يوم الذكرى السنوية للعام الماضي.

وتتوج هذه النتائج اللافتة لمبيعات الذكرى السنوية عاماً حافلاً بالإنجازات لسوق دبي الحرة، سجلت خلاله عدة أشهر قياسية حطّمت الأرقام السابقة، بما في ذلك تحقيق أعلى أداء شهري خلال مسيرتها في نوفمبر بواقع 876.56 مليون درهم (240.16 مليون دولار)، بينما تجاوزت مبيعات العام حتى التاسع من ديسمبر 8 مليارات درهم.

وأسفر عرض التخفيضات لمدة 24 ساعة فقط عن حركة تسوق قوية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، مع إقبال واسع على معظم السلع الرئيسية، بما في ذلك العطور التي تصدرت قائمة المنتجات الأكثر مبيعاً، محققة 17.455 مليون درهم إماراتي (4.782 ملايين دولار)، بزيادة قدرها 14.73% بالمقارنة مع اليوم ذاته من عام 2024، بينما شكلت عروض سحبي «مليونير الألفية» و«أروع المفاجآت» الشهيرة في سوق دبي الحرة عامل جذب رئيسياً، حيث ارتفعت مبيعات تذاكرها مجتمعة إلى 11 مليون درهم (3.01 ملايين دولار)، مدعومة بطلبات شراء قياسية عبر الإنترنت بلغت 13.589، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 8.252 معاملة.

وجاءت مبيعات ساعات اليد في المرتبة الثالثة محققة 7.672 ملايين درهم (2.102 مليون دولار)، بزيادة قدرها 42.88%، تلتها مستحضرات التجميل بمبيعات بلغت 4.534 ملايين درهم (1.242 مليون دولار).

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "أتقدم بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على دعمه الدائم لأعمالنا ولفريق عمل السوق لأكثر من أربعة عقود.

ونحن سعداء بالإنجاز اللافت الذي حققه موظفو السوق عبر تسجيل مبيعات تجاوزت 69 مليون درهم خلال 24 ساعة فقط، مستفيدين من الإقبال الكبير من المسافرين وارتفاع مستويات الإنفاق، حيث تم تنفيذ 95.784 معاملة، مقارنة بـ93.251 معاملة في اليوم ذاته من العام الماضي. وتضاعفت مبيعات يوم الذكرى السنوية مقارنة بمتوسط المبيعات اليومية لشهر ديسمبر قبل المناسبة، البالغ نحو 30 مليون درهم.

ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي كفاءة فريق العمل وقدرته العالية على إدارة الطلب المتنامي الناتج عن عرض الخصومات، وفي أحد أكثر أيام السفر ازدحاماً على مدار العام.

ويحظى عرض الخصومات الترويجي (25%) الذي تطلقه سوق دبي الحرة سنوياً بمناسبة ذكرى تأسيسها باهتمام كبير بين أوساط المسافرين من مختلف أنحاء العالم، حتى إن الكثيرين منهم يحددون موعد سفرهم في 20 ديسمبر للاستفادة من هذا العرض القيّم. تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي الحرة أطلقت أول عرض للتخفيضات بمناسبة التأسيس في الذكرى الـ20 لانطلاقتها في عام 2003، واستمرت بإطلاقه سنوياً منذ ذلك الحين، وبات يحظى بشهرة واسعة في فترة تعد الأكثر ازدحاماً على مدار العام.