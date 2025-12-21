95 معرضاً وفعالية كبرى يستضيفها إكسبو الشارقة خلال 2026



يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم سلسلة من الفعاليات خلال عام 2026، لترسيخ مكانته وجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات في المنطقة ومركزاً عالمياً لسياحة الأعمال.

وتضم أجندة المركز للعام 2026 أكثر من 95 معرضاً وفعالية من أكبر الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية التي تغطي القطاعات الرئيسية المختلفة، بما فيها الصناعة والتعليم والنقل الذكي والتجارة والذهب والمجوهرات، إلى جانب المهرجانات الثقافية والاجتماعية التي ينظمها ويستضيفها «إكسبو الشارقة» في مقره الرئيسي بالشارقة والمراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، والتي تستقطب سنوياً أكثر من 3 ملايين زائر، ما يعزز دور الشارقة جسراً للتواصل الثقافي ومنصة فاعلة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية في القطاعات المختلفة.

ويستهل المركز أجندته في العام 2026 بالحدث الصناعي الأبرز في مجال تصنيع الصلب «ستيل فاب 2026»، خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير، والذي يبني على نجاح دورة 2025 التي استقطبت أكثر من 600 علامة تجارية؛ إذ ستركز الدورة القادمة على مستقبل الصناعة وتقدم أحدث تقنيات الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وفي القطاع العقاري يستضيف المركز «معرض الشارقة العقاري - إيكرس» خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2026، ليوفر منصة للمستثمرين والمطورين العقاريين والشركات المتخصصة في هذا القطاع.

كما تتضمن فعاليات الربع الأول من عام 2026 «معرض جواهر الإمارات» في الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير 2026، الذي يعتبر منصة للاحتفاء بالمصممين المحليين والإبداعات الإماراتية الفريدة، يليه معرض ليالي رمضان في الفترة من 6 إلى 22 مارس، ويتضمن جدولاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والبرامج الثقافية والتراثية والمسابقات المفتوحة للزوار، والتي من شأنها إثراء تجربة زوار المعرض وتوفير المساحة الأنسب لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة مع أفراد العائلة.

وتأتي الدورة الـ57 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل 2026، ليواصل المعرض مسيرة نجاحه في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير منصة إقليمية لعرض أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والأحجار الكريمة من العلامات التجارية العالمية، يليه «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يستمر من 22 أبريل حتى 3 مايو 2026، ثم «معرض اكتشف كيرلا»، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2026، يليه «معرض عيد الأضحى» الذي يوفر للزوار تجربة تسوق فريدة ويقدم للمتسوقين مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل الإلكترونيات والأزياء والإكسسوارات والعطور والهدايا، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 27 مايو 2026.

كما تتضمن أجندة إكسبو الشارقة لعام 2026 فعاليات رئيسية تنظم للمرة الأولى في الشارقة، من أبرزها المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، ومعرض «أتمانير بهارات» خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو، إلى جانب سلسلة من الأحداث التي ينظمها إكسبو الشارقة سنوياً، من أبرزها «معرض إكسبو كولينير» و«معرض هايف للأثاث» الذي يجمع نخبة من المصممين العالميين والعلامات التجارية لعرض أحدث ابتكاراتهم في عالم الأثاث والديكور المنزلي و«معرض الإمارات للإطارات الصينية» المتخصص في قطاع الإطارات وقطع غيار السيارات. ويختتم المركز فعالياته للنصف الأول من عام 2026 بمعرض التخفيضات الكبرى ومعرض العودة للمدارس.

ويبدأ المركز أولى فعاليات الربع الأخير من عام 2026 بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يعقد على مدى يومي 9 و10 سبتمبر، تليه النسخة 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، كما يوفر المركز لعشاق العطور الشرقية «معرض الإمارات للعطور والعود» في الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر 2026، يليه «معرض التعليم الدولي» خلال الفترة من 11 لغاية 13 أكتوبر، والذي يجمع تحت سقف واحد عروض أرقى الجامعات والمعاهد والكليات من جميع أنحاء العالم لبرامجها الأكاديمية وفرص الدراسة المتاحة للطلاب الطموحين.

ويشهد مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض «الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل» الذي يجمع خبراء التجميل من جميع أنحاء المنطقة ويقدم منصة لإطلاق المنتجات الجديدة وابتكارات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر من العلامات التجارية العالمية والإقليمية، فيما يستضيف معرض «الشارقة الدولي للكتاب» من 4 إلى 15 نوفمبر، يليه في الفترة من 25 حتى 28 نوفمبر انطلاق فعاليات النسخة الثانية من «معرض تنقل المستقبل» الذي يشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية عالمية، وتنطلق تخفيضات التسوق الكبرى من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، ثم التصفية الشتوية من 17 إلى 27 ديسمبر.

ويواصل مركز إكسبو الذيد خلال عام 2026 تعزيز حضوره منصة مجتمعية واقتصادية تلبي تطلعات سكان وزوار المنطقة الوسطى عبر برنامج متكامل من الفعاليات والمعارض المتخصصة، يأتي في مقدمتها «معرض الذيد الزراعي» الذي يحتفي بالإنتاج الزراعي في مناطق الشارقة، مروراً بـ«معرض الإلكترونيات» الذي يسلط الضوء على أحدث التقنيات، وصولاً إلى «مهرجان الذيد للتمور» الذي يحتفي بأحد أهم رموز التراث الإماراتي، كما يقدم إكسبو الذيد نسخة جديدة من «مهرجان الأصايل» الذي يضم خدمات ومعدات الخيل والجمال والصقور، بالإضافة إلى «مهرجان الذيد للرطب» الذي يقدم مجموعة واسعة من أجود أنواع الرطب، و«معرض المغامرات والتخييم» الذي يوفر لعشاق المغامرة فرصة لاكتشاف أحدث المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى العديد من معارض قطاع التجزئة والفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تثري تجربة الزوار.

ويقدم إكسبو خورفكان خلال عام 2026 أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض المتنوعة؛ إذ يستهل موسمه بمعرض تجهيزات رمضان والعيد، الذي يلبي احتياجات الأسرة خلال هذه المناسبات، يليه معرض خورفكان للكتاب، الذي يحتفي بالثقافة والمعرفة ثم «معرض خورفكان تبتكر» الذي يعرض أحدث الابتكارات والإبداعات.

كما يستضيف إكسبو خورفكان خلال شهر رمضان المبارك معرض «زهبة رمضان» الذي يقدم مجموعة من المنتجات الرمضانية، بالإضافة إلى معرض رمضان، الذي يوفر للزوار تجربة تسوق مميزة تناسب أجواء الشهر الفضيل، في حين سيكون الجمهور المهتم بالزراعة على موعد مع نسخة جديدة من «مهرجان المانغو» الذي يسلط الضوء على جهود المزارعين على مستوى الشارقة والإمارات في إنتاج المانغو.

كما تتضمن أجندة إكسبو خورفكان معرض العطور، ومعرض عروس الشرقية، ومعرض شتاء خورفكان.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن أجندة المركز لعام 2026 تمثل نقلة نوعية في مسيرته وتعكس الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية رائدة للمعارض والمؤتمرات، ومنصة نموذجية للشركات والمؤسسات الدولية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات واستعراض منتجاتها، مشيراً إلى أن ما نشهده اليوم في إكسبو الشارقة هو انتقال نوعي في مفهوم صناعة المعارض؛ حيث تتقاطع القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية والثقافية في منظومة واحدة لتفتح آفاقاً جديدة للشراكات وتخلق بيئة حاضنة للنمو المستدام في القطاعات المختلفة.

وقال إن استقطاب ملايين الزوار وآلاف العارضين من دول العالم يعكس الثقة المتزايدة بمكانة الشارقة مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الأجندة الطموحة هي استثمار في المستقبل وبناء طويل الأمد لجسور التعاون الدولي، ومنصة فاعلة تمكن الشركات والمبدعين ورواد الأعمال من تحويل اللقاءات إلى شراكات والأفكار إلى مشاريع والطموحات إلى إنجازات.

من جانبه قال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة لـ«وام»: «إن أجندة المركز لعام 2026 جاءت ثمرة تخطيط استراتيجي يستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وتطورات صناعة المعارض عالمياً». مشيراً إلى أن المركز عمل على استقطاب وتنظيم مجموعة من المعارض والفعاليات النوعية والمتخصصة التي تلبي تطلعات القطاعات الاقتصادية، وتعزز تنافسية الشركات، وتوفر منصات فعالة لعرض الابتكارات وبناء العلاقات التجارية وتوسيع فرص الوصول إلى أسواق جديدة.