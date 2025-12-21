الكشف عن «راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم» بـ 1.2 مليار درهم

أعلنت «رويال للتطوير القابضة»؛ إحدى الشركات التابعة لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إضافة جوهرية لمحفظة أعمالها من المشاريع السكنية ذات العلامة التجارية: مشروع «راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم».

صمم المشروع استلهاماً من أشجار المانغروف في أبوظبي، ويعدّ أول مشروع سكني مستقل يحمل علامة «راديسون» على مستوى العالم، ما يؤكد مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لمشاريع العقارات ذات العلامات التجارية.

يمثل هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار درهم، ثمرة تعاون استراتيجي بين «رويال للتطوير القابضة» ومجموعة فنادق راديسون، ويتألف من 3 أبراج، ويضم كل برج مستوى الواجهة البحرية (البروميناد)، والطابق الأرضي، وأربعة طوابق للمنصة، وطابقاً مخصصاً للمرافق والخدمات، إضافة إلى 24 طابقاً سكنياً. ويقدم المشروع مزيجاً متنوعاً من الوحدات السكنية.

وقال طارق نزال، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال للتطوير القابضة»: يمثل «راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم» فرصة استثنائية للباحثين عن التميز، فهو أول مشروع سكني مستقل يحمل علامة راديسون التجارية على مستوى العالم، ومن المقرر اكتماله بنهاية 2027، ما يمثل خطوة جديدة تضاف إلى سجل رويال للتطوير القابضة الحافل بابتكار مجتمعات سكنية متميزة في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.