160 مليون كيلومتر رحلات «كريم» في الإمارات خلال 2025



واصلت شركة «كريم» خلال 2025 تبسيط حياة الملايين وتوفير فرص تحقيق الدخل عبر أنحاء المنطقة. وامتد التطبيق الشامل إلى مدن جديدة في الإمارات، مع تحسين موثوقية وسرعة أكثر من 20 خدمة تشمل توصيل الطعام والبقالة، والتحويلات المالية الدولية، وطلب سيارات الأجرة، وغيرها. وغطت الرحلات عبر «كريم» في الدولة أكثر من 160 مليون كيلومتر – أي ما يعادل السفر من الأرض إلى القمر والعودة أكثر من 200 مرة. وأنجز مستخدمو «كريم بايك» أكثر من 1.8 مليون رحلة قطعوا خلالها ما يزيد على 7.8 ملايين كيلومتر، ما أسهم في خفض 1.2 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كريم»: حرصنا هذا العام على تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وكباتننا وشركائنا، من خلال التوسع في مدن جديدة وإطلاق خدمات مبتكرة، وجعل منصتنا أكثر ذكاءً وموثوقية عبر حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبينما نتطلع إلى عام 2026، يبقى تركيزنا موجهاً نحو تبسيط حياة الناس في المنطقة وبناء مؤسسة راسخة تقدم قيمة أكبر عاماً بعد عام.

وشهد عام 2025 توسعات خدمات في أبوظبي والعين والشارقة. كما تعاونت «كريم» مع صندوق «مجرى» الوطني للمسؤولية المجتمعية لدعم أكثر من 60000 كابتن توصيل خلال فصل الصيف عبر جميع المنصات.

وأصبحت «كريم كويك» أول منصة تتعاون مباشرة مع عدد كبير من المزارع المحلية في الإمارات، لتوصيل منتجاتها الطازجة إلى العملاء خلال 24 ساعة فقط من الحصاد.

وسجلت «كريم باي» رقماً قياسياً هذا العام بعد إتمام تحويل مالي من الإمارات إلى الهند في 7 ثوانٍ فقط. وما يقارب 20% من التحويلات أنجز خلال أقل من دقيقة، ما يؤكد سرعة وكفاءة الخدمة. وأجرى أحد المستخدمين أكثر من 480 عملية تحويل إلى الهند خلال 2025. بينما حول مستخدم آخر 620,000 دولار إلى باكستان على مدار العام. وكان شهر أكتوبر الأكثر نشاطاً في التحويلات عبر «كريم باي»، مع ذروة الإرسال عند الساعة 11 صباحاً.