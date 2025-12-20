مليارا دولار اتفاقية تمويل أخضر لـ«أدنوك» مع «التأمين التجاري الكورية»

وقعت «أدنوك» اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليارات درهم (2 مليار دولار) مع شركة التأمين التجاري الكورية لتمويل مشروعات منخفضة الكربون من خلال عملياتها المختلفة، وتؤكد الخطوة التزام «أدنوك» الراسخ بإدماج مبادئ التمويل المستدام ضمن خططها للنمو والتوسع.

تم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى بيونغجين جانغ، الرئيس ورئيس مجلس إدارة «شركة التأمين التجاري الكورية».

ويأتي التسهيل الائتماني المدعوم من «شركة التأمين التجاري الكورية»، والذي تمت هيكلته ضمن «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بـ«أدنوك»، ليتيح تمويل المشاريع المؤهلة والتي تمتثل لمعايير التمويل المستدام الدولية المعتمدة.

وقد أصدرت «فيتش المستدامة» رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» يؤكد توافق «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بـ«أدنوك» مع هذه المعايير الدولية.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»: «يؤكد هذا التسهيل الائتماني التزام (أدنوك) بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال.

ومن خلال شراكتنا مع (شركة التأمين التجاري الكورية)، نوسّع نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر ونعزز علاقاتنا الاقتصادية مع جمهورية كوريا كما نستمر في ترسيخ مكانة (أدنوك) إحدى أهم الشركات الرائدة في الطاقة منخفضة الكربون عالمياً».