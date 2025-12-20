تواصل زخم السفر عبر مطار دبي.. وذروة جديدة اليوم

تواصل انتعاش حركة السفر عبر مطار دبي الدولي خلال الأيام الماضية، مع توقعات باستمرار الزخم حتى نهاية ديسمبر 2025، فيما يقدر عدد المسافرين بنحو 10 ملايين شخص بين 27 نوفمبر الماضي و31 الجاري.

وانطلقت حركة السفر الشتوية مبكراً هذا العام بالتزامن مع عطلة عيد الاتحاد، وسجل متوسط عدد المسافرين اليومي أكثر من 294 ألف مسافر، فيما يقدر العدد خلال ديسمبر الجاري بنحو 8.7 ملايين مسافر، ليكون بذلك الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار.

ووفقاً لمؤشرات أولية لمطارات دبي، يقدّر عدد المسافرين خلال ديسمبر الجاري بنحو 300 ألف مسافر يومياً، ويكون اليوم السبت الأكثر ازدحاماً بواقع 303 آلاف مسافر.

وأوضحت المؤشرات أن حركة السفر تسجل تقارباً واضحاً في حركة المسافرين القادمين والمغادرين، حيث ازدادت وتيرة السفر إلى الخارج خلال الأيام التي سبقت عطلة اليوم الوطني مع استفادة المقيمين من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وفي منتصف ديسمبر تغيرت الوتيرة لترتفع حركة السفر إلى دبي بشكل ملحوظ، مدفوعة ببرنامج الفعاليات الاحتفالية الغني والمتنوع الذي تشهده المدينة خلال موسم الأعياد والبرامج الترفيهية المتنوعة بمناسبة استقبال العام الجديد، حيث تعد دبي وجهة سياحية مميزة في رأس السنة.