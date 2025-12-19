وجهة الشاطئ الأبرز لهذا الموسم.. افتتاح ذا ماين بيتش هاوس في فيستا ماري في نخلة جميرا

تكشف علامة ذا ماين، التي وُلدت في دبي، عن أحدث وجهاتها ذا ماين بيتش هاوس، والذي فتح أبوابه رسميًا للضيوف في 18 ديسمبر، في فيستا ماري في نخلة جميرا. ومع كونه رابع فروع العلامة في دبي، يواصل هذا الافتتاح مسيرة تطور ذا ماين من مفهوم محلي محبوب إلى اسم يحظى بجماهيرية عالمية.

يوسّع ذا ماين بيتش هاوس عالم ذا ماين عبر تقديم تجربة شاطئية متكاملة تشمل تناول الطعام على الشاطئ، أسرّة الشاطئ، الكبائن، ومنطقة الجلوس على التراس، جميعها مباشرة على الشاطئ الساحر. صُمم المكان ليستمتع به الضيوف طوال اليوم، حيث ينتقل بسلاسة من أجواء نهارية هادئة إلى أمسيات مفعمة بأجواء غروب الشمس. كما يرحّب بالعائلات والأطفال ومرافقيهم في كل الأوقات. ويمكن للزوار القادمين بحرًا الرسوّ بالقارب، مما يجعل ذا ماين بيتش هاوس وجهة شاطئية بكل معنى الكلمة.

يمثل هذا الافتتاح فصلًا جديدًا لعلامة ذا ماين – رابع المواقع المميزة التي تشكّل عالم العلامة. يستند المفهوم هذه المرة إلى التراث البحري وإلى روح الساحل الشرقي الأمريكي، ويجسّد تجربة مطاعم الساحل في نيو إنجلاند بلمسة عصرية. تخيّلوا أجواء أماكن المأكولات البحرية، ونسيم البحر المالح، والرقي البسيط، حيث تهيمن الأسطح المشمسة، والعناصر البحرية، وحفاوة الضيافة الخالدة على المكان. إنها تحية أنيقة ومريحة في الوقت ذاته لأسلوب الحياة الساحلي، مصممة لتبدو مألوفة وراقية في آن واحد.

تحتفي قائمة الطعام بمذاقات البحر والبر، من خلال مزيج متوازن بين المأكولات البحرية الطازجة، والأطباق الساحلية الكلاسيكية، وخيارات المشاوي الراقية. وتأتي الأطباق الخفيفة المخصصة للشاطئ جنبًا إلى جنب مع أنواع الباستا المحضّرة يدويًا وأطباق ذا ماين المميزة – من تاكو السمك المقرمش ورولز الكركند، إلى الخرشوف المشوي والضلوع القصيرة اللزجة – لتشكّل قائمة مثالية لوجبات ما بعد الظهر الهادئة أو عشاء اجتماعي مميز على ضفاف البحر.

في قلب التجربة، يقع ركن المأكولات البحرية بأسلوب سوق الأسماك، حيث يمكن للضيوف اختيار ما يرغبون به من عرض متجدد يوميًا من أفضل الأصناف مثل القريدس الكارابيينيروس، النهاش الأحمر، السيباس، البورغي الأحمر، السطان المميز والهامور، ليتم تحضيرها ببساطة ودقة. وتكتمل التجربة بأطباق ساحلية كلاسيكية مثل تاغلياتيلّي المحار، الإسكالوب المشوي في قشرته، باستا اللوبستر “أنغري لوبستر”، فيليه العجل بصلصة الليمون، وقطع لحم الضأن المشوية، إلى جانب قطع المشاوي المميزة والحلويات الفاخرة.

يفتح ذا ماين بيتش هاوس الآن باب الحجز لعشاء رأس السنة، ليمنح الضيوف فرصة الاحتفال بالموسم في أجواء ساحلية مميزة تجمع بين الحيوية والأناقة واللمسة الاحتفالية الخاصة بعلامة ذا ماين.

بفضل الإطلالات الواسعة، والموقع الساحلي الراقي، والقائمة المصممة للاحتفال، يستعد ذا ماين بيتش هاوس في فيستا ماري ليصبح واحدة من أبرز وجهات الطعام على نخلة جميرا، مقدّمًا تعبيرًا جديدًا لعلامة تواصل ترسيخ مفهوم الفخامة العصرية في عالم المطاعم، محليًا وعالميًا.