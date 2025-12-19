«الاتحادية للضرائب»: وقّعنا 55 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية وخاصة في 2025

أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة حققت خلال عام 2025 إنجازات نوعية عدة، وواصلت التطوير ضمن سياساتها الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، لتلبية تطلعات جميع فئات المتعاملين.

وقال خالد البستاني خلال افتتاح المُلتقى الثالث للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2025 الذي عُقد في دبي:

إن عدد مُذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع جهات حكومية وخاصة ارتفع إلى أكثر من 55 مذكرة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها:

تبادل المعلومات والبيانات، والربط الالكتروني، وتعزيز آليات التدقيق، ودعم خطط التوعية بالنظام الضريبي، وتبادل الخبرات لتحسين العمليات المشتركة.

وقال البستاني: «شهد العام الحالي ارتفاعاً كبيراً في معدلات الامتثال لضريبة الشركات، حيث قام عدد كبير من الخاضعين للضريبة بالتسجيل لدى الهيئة في الفترات القانونية المحددة لكل فئة.

كما تمت معالجة مئات الآلاف من الإقرارات الضريبية والتصريحات السنوية المستلمة من المسجلين بضريبة الشركات، وتخطى عدد المسجَّلين لضريبة الشركات 680 ألفاً، في حين تجاوز عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 520 ألفاً».

وأكد البستاني أنه تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين؛ واصلت الهيئة جهودها للتحسين المستمر لخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين، فتم تنفيذ أكثر من 44 ألف معاملة استرداد ضريبي لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً.

في حين رسخت الهيئة مكانتها في مجال التميُّز المؤسسي وزيادة القدرات التنافسية من خلال خططها المستمرة لتطوير كفاءاتها البشرية عبر البرامج التدريبية المتنوعة.