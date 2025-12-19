40 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات في 10 أشهر

حيث استعرض المجلس أداء القطاع السياحي خلال العام الجاري، وناقش عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير الحوكمة السياحية، وتعزيز منظومة البيانات، ودعم استدامة القطاع، إلى جانب متابعة مخرجات الاجتماع السابق.
مشيراً إلى أن هذا الأداء الإيجابي، يعزز مكانة الدولة وجهة سياحية عالمية، ويؤكد قدرتها على تحقيق نمو مستدام، يقوم على تنويع المنتجات السياحية،.
وتحسين تجربة الزوار من مختلف دول العالم، والاستفادة من المقومات التنافسية التي تمتلكها إمارات الدولة السبع، والتي توفر وجهات عالمية، تلبي حجم الطلب العالمي المتزايد، بما يرسخ مكانة الإمارات إحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.
مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس متانة القطاع، واستمرارية الطلب على الوجهات السياحية في مختلف إمارات الدولة، حيث استقبلت المنشآت الفندقية 26.1 مليون نزيل، بنمو 5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024،.
وسُجِّلت أكثر من 89 مليون ليلة فندقية، بنمو 6 %، إلى جانب تحسن متوسط مدة الإقامة، وارتفاع معدلات الإشغال، لتصل إلى 79.3 %، وبلوغ الإيرادات الفندقية نحو 40 مليار درهم، بما يؤكد قدرة القطاع على مواصلة النمو المستدام.
والتحليلات المستقبلية في دعم التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب تعزيز التكامل في الجهود التسويقية على المستوى الوطني، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي، ويدعم مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وتهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز تنوّع المنتج السياحي في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب دورها في تحفيز ريادة الأعمال في القطاع السياحي.
وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من الإسهام في تطوير تجارب سياحية مبتكرة، بما يعزّز جاذبية الوجهات المحلية، ويدعم تحقيق توزيع متوازن للحركة السياحية، ويسهم في نمو واستدامة القطاع السياحي الوطني.
والتي أشارت إلى استمرار نمو السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي، مع تزايد التركيز على السياحة القائمة على التجربة، والاستدامة، وتكامل الحلول الرقمية، بما يدعم جهود التخطيط الاستراتيجي للقطاع السياحي في الدولة خلال المرحلة المقبلة.
والعمل مع الهيئات السياحية المحلية على تحسين مؤشرات السياحة الوطنية، وجعلها أكثر دقة، ودورهما في توحيد منهجيات البيانات السياحية على المستوى الوطني،.
وإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة، وتعزيز التنسيق في الجهود الترويجية والتسويقية محلياً ودولياً، بما يسهم في دعم مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية.
والذي يهدف إلى تعزيز التعاون السياحي الخليجي، ودعم رؤية سياحية خليجية موحدة، وتسريع التحول الرقمي والابتكار في القطاع، بما يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم التكامل السياحي على المستوى الإقليمي.