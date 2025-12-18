مجلس «الخليج للملاحة» يقر تحويل سندات إلى أسهم لمصلحة ملاك بروج للطاقة

وافق مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة خلال اجتماعه، الأربعاء، على تحويل سندات إلزامية التحول بقيمة 1.169 مليار درهم إلى أسهم بقيمة 935.6 مليون سهم، وذلك بسعر تحول 1.25 درهم للسند الواحد لمصلحة ملاك بروج للطاقة المحدودة.

ووفقاً لبيان الشركة، سيتم متابعة الموضوع مع هيئة الأوراق المالية والسلع لاستصدار الموافقات اللازمة، مع فرض حظر تداول لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها.

وكانت الخليج للملاحة قد أعلنت، الشهر الماضي، الإغلاق الناجح لصفقة الاستحواذ على أصول شركة بروج للطاقة المحدودة وجميع شركاتها التشغيلية، حيث قامت برفع رأس مالها من نحو 837 مليون درهم إلى 1.65 مليار درهم، كما أصدرت سندات إلزامية التحول لمصلحة شركاء شركة بروج ليصبح رأس المال بعد تحويل هذه السندات خلال فترة قصيرة إلى نحو 3.5 مليارات درهم.

كما وافق مجلس الإدارة خلال اجتماعه أيضاً على ما يأتي:

- استقالة سهيل المزروعي من منصبه نائباً للرئيس وعضو مجلس إدارة.

- تعيين سهيل المزروعي بمنصب رئيس مجلس الإدارة، ورسول العامري نائباً له، على أن يتم تأكيد وإعادة النظر في هذه التعيينات بعد اكتمال المجلس.

- تعيين سيف إبراهيم الهزايمة بمنصب رئيس تنفيذي بالإنابة للشركة.

- إلغاء تعيين جيمي راشد عضواً في مجلس الإدارة، نظراً لعدم استكماله الشروط المطلوبة للعضوية، وتعيينه في منصب مستشار لمجلس الإدارة.

- تعيين كمال فران عضواً جديداً لمجلس الإدارة بدلاً من جيمي راشد على أن يمارس مهامه كونه عضو مجلس إدارة فوراً.

- قبول استقالة الأعضاء الآتية أسماؤهم: خليفة المحيربي، محمد الذوادي، وأحمد الكيلاني، على أن يستمروا في أداء مهامهم إلى حين انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

كما وافق مجلس الإدارة على إدراج بندين إضافيين على جدول أعمال الجمعية العمومية يتعلقان بـ:

- إعادة شراء الشركة لما لا يتجاوز 5% من إجمالي أسهمها (أسهم الخزينة).

- انتخاب أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين.