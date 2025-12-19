«الإمارات للشحن الجوي» ترسخ مكانتها خياراً مفضلاً لنقل الحيوانات الأليفة حول العالم

رسخت «الإمارات للشحن الجوي» ذراع الشحن الجوي لأكبر شركة طيران دولية في العالم، مكانتها كناقلة مفضلة لنقل الحيوانات الأليفة حول العالم، مع قيامها بنقل عشرات الحيوانات يومياً في مختلف أنحاء العالم.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي في عام 2025 أكثر من 14600 حيوان أليف من القطط والكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى (بمعدل 40 حيواناً أليفاً في كل يوم) عبر شبكة خطوط طيران الإمارات.

وشملت أبرز الوجهات التي تنقلت بينها الحيوانات الأليفة كلاً من لندن، ملبورن، غلاسكو، كيب تاون، باريس، مومباي، تورنتو ودبي. وكان من بينها أكثر من 1000 حيوان أليف على الرحلات بين المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، كما تم نقل 100 حيوان آخر من كندا إلى أستراليا.

وتعززت مكانة الإمارات للشحن الجوي في نقل الحيوانات الأليفة بفضل اعتمادها معايير متفوقة تولي أعلى مستويات الراحة والرعاية لها سواء في الأجواء أو على الأرض، من خلال حلولها المصممة خصيصاً لهذا الغرض،.

والتي تلتزم بشكل تام بلوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) الخاصة بنقل الحيوانات الحية، إلى جانب توفير خدمات نقل تتسم بأعلى مستويات الأمان والراحة والموثوقية، مع لمسة طيران الإمارات المميزة في الضيافة.