«صن لايف» العالمية تحصل على ترخيص لتأسيس مكتب لها في دبي

أعلنت شركة «صن لايف»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم حلول التأمين للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، عن عزمها تأسيس عملياتها عقب حصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لافتتاح مكتب لها داخل المركز.

وتتوقع «صن لايف» بدء عملياتها من مكتبها في مركز دبي المالي العالمي في ديسمبر الجاري، بقيادة المديرة التنفيذية الأولى، سميرة أناند. وسيسهم هذا التواجد الجديد في المركز في تعزيز شراكات «صن لايف» مع الوسطاء المحليين والإقليميين، بما يضمن وصولهم المباشر إلى خبرات وحلول «صن لايف» لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء من أصحاب الثروات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال سوجوي جوش، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لدى شركة «صن لايف»: «يسعدنا الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية للانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي، بما يسهم في تقريبنا من شركائنا في المنطقة، وتعزيز مكانة «صن لايف» كشركة عالمية رائدة في مجال خدمات التأمين للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية. إن خبرتنا الفريدة، وقوتنا المالية، وحلولنا الشاملة تؤهلنا لنكون الشريك الأمثل للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية الساعين لحماية ثرواتهم وتنميتها عبر الأجيال».

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بقرار «صن لايف» للانضمام والعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، ما يؤكد مكانتنا مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ولا شك أن ما يتمتع به مركز دبي المالي العالمي من وضوح في القوانين واللوائح التنظيمية، والكفاءة الضريبية، والبنية التحتية الحديثة، تمنح «صن لايف» الثقة لتوسيع حضورها الإقليمي والوصول إلى الأسواق الناشئة انطلاقاً من المركز. كما أن حضورها العالمي وتصنيفها المالي القوي سيتيح لعملائها من ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة تأمين ثرواتهم وتنميتها».

تعد «صن لايف» شركة متخصصة في تقديم حلول التأمين للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تساعد عملاءها حول العالم على بناء ثرواتهم وحمايتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. وبفضل مراكز الاكتتاب المتخصصة في هونج كونج وسنغافورة وبرمودا، تقدم «صن لايف» مجموعة شاملة من الحلول العالمية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى دعم الاكتتاب على مدار الساعة.