تجنباً للأجواء الماطرة.. «طيران الإمارات» تدعو عملاءها للوصول للمطار قبل 4 ساعات من موعد رحلاتهم

من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة أجواء ماطرة وعاصفة، اعتباراً من 18 ديسمبر وحتى منتصف نهار 19 ديسمبر 2025.

وتحث «طيران الإمارات» جميع عملائها المغادرين من دبي خلال هذه الفترة، على الوصول إلى المطار قبل موعد رحلاتهم بأربع ساعات على الأقل.

وقد تؤثر الأحوال الجوية على انسيابية الحركة المرورية وظروف القيادة، لذا يُنصح العملاء بتخصيص وقت إضافي للتوجّه إلى المطار، أو استخدام مترو دبي كخيار بديل.

وخلال هذه الفترة، ستقدم «طيران الإمارات» موعد خدمة السيارة مع سائق الخاصة بعملاء الدرجتين الأولى والأعمال ممن لديهم حجوزات مؤكدة، بحيث يتم اصطحابهم قبل الموعد المجدول بساعة واحدة.

وتتمنى «طيران الإمارات» لجميع عملائها رحلات سلسة وآمنة خلال موسم العطلات المزدحم.

للاطلاع على خيارات إضافية تضمن تجربة سفر أكثر سلاسة، يرجى زيارة صفحة خيارات إنهاء إجراءات السفر.

كما يُرجى من العملاء التأكّد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة إدارة الحجوزات لضمان استلام آخر التحديثات.